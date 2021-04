În lupta cu leucemia, Lara poate să învingă doar cu ajutorul unui tratament pe termen lung. Fetița are nevoie de peste 1.500.000 de dolari ca să supraviețuiască

Peste mai puțin de două luni, Lara Vass, din Cehul Silvaniei, județul Sălaj va împlini șase ani. O aniversare care nu va fi așa cum au visat părinții copilei, o petrecere cu fetița lor suflând în lumânările prinse-n tort, înconjurată de prieteni de vârsta ei. Va fi doar una dintre acele zile chinuitoare, de luptă cruntă pentru supraviețuire. De luptă cu leucemia acută limfoblastică de care fetița suferă de mai bine de jumătate de an. O afecțiune hematologică, o boală extrem de severă a sângelui care, netratată la timp, îi poate fi fatală. Pentru a spera la viață, Lara trebuie să facă un tratament îndelungat, dar pentru asta are nevoie de ajutorul semenilor ca să strângă peste 1.500.000 de dolari.

Febra care, timp de mai multe zile, nu a coborât sub 38 de grade, paloarea evidentă și faptul că puterile o părăseau foarte repede atunci când alerga și se juca au fost semnele care i-au făcut pe părinți – Melania și Tivadar – să o ducă pe Lara la un medic. Suspiciunea inițială că fetița lor ar avea viroză – una ceva mai puternică – a fost rapid risipită, din nefericire, de analizele de sânge, dar și de o biopsie – recoltare de celule din măduva spinării – făcută pentru siguranță. Așa au aflat că, în spatele acelor simptome aparent banale, se cuibărise o boală extrem de gravă care începuse să-și arate colții: leucemie acută limfoblastică.

„E o nenorocire. Au trecut aproape opt luni de atunci, aproape un an de când fetița noastră se luptă cu această boală cumplită care a lovit-o așa, din senin. Din cauza agresivității maladiei, la doar 72 de ore de la diagnosticare, starea ei s-a înrăutăți brusc, galopant și a fost nevoie să fie internată la Spitalul Johns Hopkins All Childrens, din Tampa, Florida. Am trecut prin momente îngrozitoare, dureroase, în care nu am știut ce va urma. Prognosticul medicilor era sumbru, dar micuța noastră a luptat și a reușit să treacă peste acea cumpănă uriașă din viața ei”, rememorează Melania Vass (34 de ani), mama Larei, cum a început trista poveste de viață a fiicei ei, cel de-al doilea copil al familiei.