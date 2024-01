Mai mult, Lasconi a criticat și alianța USR cu PMP și Forța Dreptei.

„Veneam de la Câmpulung și când eram pe autostradă am avut așa, am vizualizat 2024, cu multe mașini cu partidele pe care le știți din scena politică, doar că prima noastră mașină merge pe prima bandă cu vreo 60 de kilometri la oră, să ne enerveze pe toți.”, a spus Lasconi în ședința USR în care s-a adoptat programul electoral și lista pentru europarlamentare.

„Da, știu că vi se spune «cine ești tu, Lasconi? Că ești de 4 ani în politică, eu sunt din 2016». O am în sânge, cum mulți dintre voi o aveți. Nu v-ați săturat să auziți de fiecare dată sloganul ăsta – «noi suntem un partid de 15%, și-așa nu ne votează alții. De ce să ne agităm?».

Primarul din Câmpulung a punctat că dacă USR ar fi avut aceeași atitudine în 2020, „nu ar fi luat 57%” în alegeri.

„(…)Anul ăsta ne-am propus 70%. Este posibil. Se poate întâmpla asta. Comitetul Politic este un for foarte important. Aici se decide construcția politică din 2024, un an foarte greu.”, a mai adăugat Lasconi.

Aceasta a transmis conducerii partidului că dacă la alegerile europarlamentare USR va obține sub 20%, atunci întreaga conducere să-și dea demisia.

Lasconi a mai cerut amânarea cu 30 de zile a adoptării deciziei privind candidații la europaralmentare și ca propunerea USR pentru președinția României să fie aleasă cu votul fiecărui membru al partidului.

„Așa mi se pare normal. (…) Am mai auzit o metaforă în partid cum că contează valul ălă, știți, valul de dinainte de alegeri, de sus-jos. Noi putem să facem valul, dar important e cum ne va prinde – cu trei bărcuțe eșuate sau pe-un transatlantic.”, a mai completat Elena Lasconi.

În continuare, Elena Lasconi, retrasă din capul listei USR pentru alegerile europarlamentare după ce a spus într-o emisiune la Prima TV că a votat „DA” la Referendumul pentru Familie, a criticat partidul pentru faptul că nu i-a acordat o discuție cu Biroul Național, nici la trei luni după ce i „s-a dat un șut în fund” de pe listă.

„Am spus că rufele murdare se spală-n familie. După ce am primit un șut în fund, pe românește, de pe lista de europarlamentare, un singur lucru am cerut, să am o discuție cu Biroul Național. De 3 luni aștept asta. Și, când mi s-a spus că va fi posibil, nu m-a mai sunat absolut nimeni.”, a mai spus Lasconi.

„Genul ăsta de decizii luate de sus în jos, genul ăsta de lipsă de respect pentru un membru de partid, nu mai zic că suntem o echipă, nu ne aduce decât apatie. Cine, Doamne, iartă-mă, o să mai lipească afișe în campanie, dacă suntem tratați așa? Într-o zi ești uliu, în alta cioară”, le-a spus, duminică, Elena Lasconi colegilor săi.

De partea cealaltă, Cătălin Drulă a declarat duminică, la finalul evenimentului USR în care a fost prezentată lista comună a Dreptei Unite pentru alegerile eruoparlametare și programul electoral al Alianței, că lista și programul electoral pentru europarlamentare a fost votată „în proporție covârșitoare”.

„În dezbaterea pe care am avut-o în secțiunea dedicată eventimentului USR a avut niște luări de poziție, au avut și alți colegi luări de poziție. Așa cum este normal într-o democrație și într-un partid am avut un vot la sfârșit care a fost covârșitor, în proporție de 90%, dacă nu mă înșel în proporție de 95% în favoarea acestui proiect (n.r. programul electoral și lista de candidați comuni ai Drepte Unite)”, a declarat Drulă.

Retrasă de la europarlamentare și de la conducerea USR Argeș

După ce s-a retras de pe lista candidaților la alegerile europarlamentare din partea USR, la cererea lui Cătălin Drulă, în urma scandalului privind votul său de la Referendumul pentru Familie, Lasconi a anunțat la mijlocul lunii ianuarie că demisionează din funcția de vicepreședinte al USR Argeș.

Ea spus că a demisionat întrucât „sunt mai multe care s-au strâns” și „pur și simplu nu vedea rostul” de a continua, dar a refuzat să dea amănunte din „bucătăria internă” a partidului „pentru a nu face rău”.

Lasconi a precizat atunci că va rămâne în USR și că nu se află în negocieri cu alte partide, în ciuda demisiei sale de la filiala Argeș.

