Primele trei poziții de pe lista Dreptei Unite sunt ocupate de Dan Barna (USR), Vlad Voiculescu (USR) și Eugen Tomac (PMP), în continuare fiind prezenți pe listă Vlad Botoş (USR), Cristina Mădălina Prună (USR), Violeta Alexandru (FD), Radu Mihai Mihail (USR), Corina Atanasiu (USR) și Adriana Cristian (USR).

Lista de candidați ai Alianței este completată de următorii:

10. PMP

11. FD

12. George Gima (USR)

13. Teodora Stoian (USR)

14. PMP

15. FD

16. Ramona Ioana Goga (USR)

17. Alina Roxana Gîrbea (USR)

18. PMP

19. FD

20. Geta Daniela Drăghici (USR)

21. Alina Totti (USR)

22. PMP

23. FD

24. Nicolae Mihai Șvab (USR)

25. Emilia Mateescu (USR)

26. PMP

27. FD

28. Ion Belu (USR)

29. Gabriela Ferguson (USR)

30. PMP

31. FD

32. Ana Lucia Hang (USR)

33. Dan Adrian Pop (USR)

34. PMP

35. FD

36. Ștefan Lucian Judele (USR)

37. Raluca Mihaela Bercea (USR)

38. PMP

39. FD

40. Ionuț Ciprian Alexandru (USR)

41. Andrei Chirica (USR)

42. PMP

43. FD

„Le mulţumesc colegilor din Comitetul Politic pentru votul de astăzi. Suntem hotărâţi să construim o alternativă de dreapta puternică la guvernarea coruptă PSD-PNL. Le mulţumesc lui Eugen şi Ludovic pentru deschiderea şi înţelepciunea pe care au avut-o pe parcursul discuţiilor pe care le-am avut în ultimele luni ca să construim această alianţă.”, a declarat liderul USR.

„Vrem o Românie puternică în Uniunea Europeană. Iar o Românie puternică în Europa este o Românie liberală, deschisă şi modernă. Acesta este angajamentul pe care ni-l luăm în faţa alegătorilor.“, a adăugat Drulă.

De partea cealaltă, președintele Forței Dreptei, Ludovic Orban, a criticat partidele de la guvernare și „pseudo-opoziția AUR”, spunând că Alianța Dreapta Unită este o alternativă mai bună la cele trei partide.

„România are nevoie de seriozitate, România are nevoie de profesionalism, România are nevoie de oameni cu scaun la cap, nu de oameni care fac spectacole de circ în momentul în care îi întrebi de soluţii care stau în picioare. Alianţa Dreapta Unită este cea care se va dovedi că este altceva, o soluţie de o calitate cu mult mai bună decât sunt în stare să ofere, în mod direct, PSD şi PNL sau, în mod indirect, prin pseudo-opoziţia AUR”, susţine Ludovic Orban, preşedintele Forţa Dreptei.

Președintele PMP, Eugen Tomac, a acuzat și el coaliția de guvernare PSD-PNL de „minciună, demagogie și manipulare”.

„Vom lupta de la egal la egal cu PSD şi PNL, să câştigăm alegerile europarlamentare, să fim cei mai buni la locale, să obţinem cele mai multe mandate în viitorul parlament şi să trimitem un adevărat preşedinte de Dreapta la Cotroceni!”, afirmă Eugen Tomac.

Pe 18 decembrie 2023, preşedinţii USR, PMP şi Forţa Dreptei au anunţat constituirea Alianţei Dreapta Unită, în perspectiva alegerilor din anul 2024.

Tot atunci, reprezentanţii USR, PMP şi Forţa Dreptei au precizat că vor participa în alegerile europarlamentare din 2024 cu o listă comună de candidaţi.

Inițial, lista de candidați la europarlamentare a USR trebuia să fie deschisă de Elena Lasconi, primarul din Câmpulung Muscel, însă aceasta s-a retras de pe listă după ce a declarat, într-o emisiune la Prima TV, că a votat „DA” la referendumul pentru familia tradițională din 2018.

