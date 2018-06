”Eu cred că domnul Iohannis a amânat cât a putut de mult, nu a găsit o soluţie la revocarea lui Kovesi. Există posibilitatea să o numească consilier prezidenţial şi să fie o stare de incompatibilitate şi să nu ma idea curs cererii ministrului Justiţiei”, a afirmat senatorul PSD Şerban Nicolae, la postul Antena 3.

Senatorul social-democrat l-a criticat pe preşedintele Klaus Iohannis, despre care a spus că gândeşte în termeni politici, în luarea unei astfel de decizii.

“Domnul Iohannis gândeşte în termeni politici, ori nu are ce căuta asta într-o astfel de decizie. Niciodată nu are voie să spună e oportun acum. Dacă îţi îndeplineşti mandatul, atunci prezumţia de loialitate e în contextul acesta, atunci nici prin cap nu ar trebui să îi treacă domnului Iohannis că face calcule politice. Din păcate, nimeni nu îl mai ia în serios. Avem o persoană în funcţia de preşedinte al României, şi nu e nicio bucurie pentru că nu am nicio satisfacţie. Acum, România este în pericol, pentru că România e absentă la toate deciziile importante. Pentru mine, ca român, situaţia este insuportabilă”, a spus Șerban Nicolae.

Recent, președintele Klaus Iohannis a pierdut un membru al echipei sale. Consilierul prezidențial Elena-Simina Tănăsescu a demisionat, după scandalul cu judecătorul CCR Petre Lăzăroiu. Și-a înaintat miercuri, 20 iunie, Președintelui Klaus Iohannis demisia din funcția de consilier prezidențial.

Preşedintele Klaus Iohannis a evitat să anunţe, marţi dimineaţa, după participarea la un eveniment, ce va face în privința revocării din funcție a Laurei Codruţa Kovesi, aşa cum a cerut Curtea Constituţională a României (CCR).

Șeful statului a spus, despre amenințarea PSD cu suspendarea din funcție, că îl interesează prea puţin cea ce spune liderul PSD.

“Nu sunt extrem de interesat de părerea lui”, a fost răspunsul dat de Klaus Iohannis, după ce a fost întrebat de jurnaliști cum comentează afirmațiile președintelui PSD, în această dimineață, când a participat la evenimentul ”Pedalăm pentru România”.

CCR a motivat, la începutul lunii iunie, hotărârea prin care a constatat conflictul instituţional dintre Klaus Iohannis şi ministrul Jutiţiei, cerându-i şefului statului să emită decretul de revocare din funcţie a şefei DNA.

De aproape trei săptămâni, liderii social-democrați vorbesc despre suspendarea șefului statului, dacă nu va semna decretul de demitere a Laurei Codruța Kovesi de la conducerea DNA.

Inclusiv în ultima ședință a Comitetului Executiv Național s-a pus această problemă. Codrin Ștefănescu a spus că ”speră ca, în această săptămână”, președintele să dea un răspuns.