Bărbatul a alergat spre teren în timpul unui schimb de mingi la începutul setului al doilea.

Individul, care a purtat un tricou pe care scria „Opriți avioanele private din Marea Britanie”, s-a așezat lângă fileu și, într-un moment, și-a incendiat brațul înainte ca personalul de securitate să poată interveni. Gestul său i-a șocat atât pe jucători, cât și pe spectatori.

„A apărut de nicăieri. Habar n-am despre ce este vorba. Nu mi s-a întâmplat niciodată un incident ca acesta pe teren. Sper că este bine”, a spus Tsitsipas.

Atenție! Vă avertizăm că imaginile de mai jos vă pot afecta emoțional.

? A climate change protester set himself on fire on the #LaverCup tennis court on #RogerFederer‘s last day as a professional player. pic.twitter.com/KBINnjvyCr