﻿Lecturi de weekend. Dacă te interesează educația și n-ai apucat să citești trei articole despre școli

1. Cum predai online copiilor cărora calculatorul în exces le este contraindicat

Psihopedagogul Iulia Măndășescu, care lucrează la o școală pentru copii surzi, a povestit cum a predat digital pentru elevi cărora nu le este recomandat să stea mult în fața calculatoarelor.

„La finalul lunii noiembrie abia am reușit să termin alfabetul. Deși în primele săptămâni de învățământ la distanță ne-am entuziasmat de micile noastre reușite, încet-încet, copiii și-au pierdut din energie, părinții și-au pierdut din răbdare, iar noi, profesorii, ne-am dat seama că succesul școlar nu înseamnă doar jocuri, interacțiune și folosirea instrumentelor digitale”, spune Iulia Măndășescu într-un articol pentru Școala 9.

Este foarte greu să predai scrisul de mână, probleme de matematică, cunoașterea mediului și desenul doar prin intermediul tehnologiei, oricâtă bunăvoință ai avea.

Tânăra lucrează ca psihopedagog la Școala nr. 1 pentru copii surzi din București de zece ani și de departe acesta a fost cel mai dificil. Are copii în clasă cărora le este contraindicat să stea în fața ecranelor, iar majoritatea elevilor ei au nevoie de sprijin constant, chiar să aibă pe cineva fizic lângă ei.

Dar a făcut tot posibilul să le fie alături, să adapteze programa, să găsească aplicații potrivite pentru copiii cu deficiențe de auz. Și, cel mai important, să-și păstreze optimismul.

2. Profesoara Laura Dachin a înființat trei școli românești în Danemarca

O profesoară româncă a construit o mică Românie în Danemarca. Laura Dachin a plecat în Finlanda acum opt ani și apoi și-a extins cursurile de limbă și cultură română în Danemarca.

Laura i-a povestit autoarei articolului Școala 9, Ema Tănase, cât de simplu i-a fost să înființeze școala și cât de mult au sprijinit-o autoritățile daneze. A primit un spațiu, acces gratuit la internet, tablă inteligentă, un proiector și un laptop.

În același timp, școala daneză are în centrul ei egalitatea de șanse. Elevii primesc note abia după clasa a VI-a, eventualele probleme sunt comunicate părinților în privat și nu se dau premii la final de an. Laura Dachin susține că profesorii sunt cheia ca sistemul românesc să se schimbe în bine. „Există foarte multe cadre didactice care pot aduce un suflu nou, metode noi, idei noi, dar, din păcate, nu le este permis să le implementeze decât la o scară extrem de redusă. În Danemarca, sistemul în sine este permisiv și inovativ”.

3. Profesorul care a trăit și povestit Revoluția

În luna decembrie îi comemorăm pe cei peste o mie de români care au murit la Revoluția din 1989 și vorbim mai mult despre viața în comunism. Nemulțumit de manualele de istorie care acoperă doar caricatural momentul și pentru că a fost și în Piața Revoluției, profesorul Adrian Săvoiu și-a dedicat tot timpul său ca să le vorbească elevilor despre acele zile.

Iar Adrian Săvoiu, profesor proaspăt pensionat, a dedicat ultimele trei decenii pentru a le povesti elevilor despre Revoluție. În contextul în care manualele de istorie abia cuprind 20 de rânduri despre acest subiect.

Anul 2020 ne-a dat o lecție firavă cu privire la restricții. Înainte de căderea comunismului, interdicțiile dominau viața de zi cu zi. „Mă resemnasem cu gândul că accesul la valorile culturale din Occident îmi va fi permis doar prin lectură și că nu voi putea pune niciodată piciorul în Vest. În consecință, până în 1989, a trebuit să mă mulțumesc cu excursii în munții minunați ai României și cu două ieșiri din țară, dar tot în lagărul socialist, în Polonia și Bulgaria”, i-a spus profesorul reporterului Școala 9, Andreea Ofițeru.

Întreaga poveste a profesorului, pe Școala 9.



***

