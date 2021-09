„În temeiul art.396 alin.2 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul MIHAI ION-STELICĂ la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, cu executare în regim de detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, prevăzută de art.32 alin.1 din Codul penal rap. la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 (în reglementarea ulterioară modificării aduse prin Legea nr.55/2021) cu aplic. art.5 din Codul penal”, se arată în minuta Curții de Apel București de miercuri.

În primă instanță, pe 27 iulie acest an, Tribunalul București i-a condamnat pe Leo de la Strehaia, mama lui, Maria Mihai, zisă Patroana, fratele vitreg, Ioan Mihai, zis Mex și pe vărul Gheorghe Gheorghe la câte 3 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală, mai exact tentativă la la stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor și complicitate la această tentativă.

La termenul din 14 septembrie, avocata Ana Mihaela Angheluș – apărătoarea lui Gheorghe Gheorghe, vărul lui Leo de la Strehaia, judecat și el în dosar – a intrat în autoizolare la domiciliu și a solicitat amânarea procesului pe motiv că un alt avocat din dosar, Andrei Necea – apărătorul Mariei Mihai, mama lui Leo de la Strehaia – a fost confirmat cu COVID-19 pe 13 septembrie, potrivit G4media.

Leo de la Strehaia a fost trimis în judecată la sfârșitul anului 2017 în acest dosar fiind acuzat de evaziune fiscală. De altfel, familia lui Leo este cunoscută în zonă datorită faptului că s-ar fi îmbogățit din comerțul ilegal cu combustibil. În trecut, Leo a fost la un pas de închisoare după ce procurorii l-au acuzat că a prejudiciat statul român cu 3 milioane de euro prin cumpărarea de combustibil neaccizat și vânzarea ulterioară a acestuia sub formă de motorină sau combustibil premium.

Totodată, în septembrie acest an, Leo de la Strehaia a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare pentru înșelăciune într-un alt dosar penal, iar fiul lui, la un an și 2 luni de închisoare cu suspendare, însă decizia nu e definitivă.

