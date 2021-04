„Ubi în pericula incido/ Mater Maria at me venit/ Dicens verba sapientiae, fiat!” Așa sună în latină prima strofă din cunoscuta melodie a celor de la The Beatles – „Let it be!”.

Traducerea a fost făcută de un profesor de la un liceu din New Jersey, SUA, care apoi s-a filmat și când o cânta, ilustrând o zi obișnuită din viața sa, scrie NJ.com. De la momentul în care se trezește dimineața și își bea cafeaua, cu plecarea lui la școală unde nu-l așteaptă decât băncile goale și calculatorul pe care își ține orele online.

Melodia sa în latină a devenit aproape un imn al pandemiei, versurile potrivindu-se parcă mai mult ca oricând.

„And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me, shine until tomorrow, let it be” („Și când noaptea e înnourată, tot există o lumină care strălucește peste mine, strălucește până mâine,/ Lasă lucrurile să fie”) devine în latină „Et ubi nox est nobila, est lux adhuc lucens super me, luce usque ad crastinum, fiat”.

Versuri care dau speranță, crede profesorul, și care vin în completarea altui cântec de la The Beatles pe care l-a tradus în mai anul trecut „Here comes the sun” și l-a ilustrat cu fețele zâmbitoare ale profesorilor de latină din toată lumea.

„Aproape că am regretat cât de optimist era mesajul. Nu am realizat atunci cât de lungă va fi această perioadă. «Let it be» a fost tradusă pentru a surprinde mai bine realitatea și toată perioada de așteptare. Mi-am dorit o melodie care să vorbească despre cât de epuizați suntem”, a spus profesorul.

Acum, în New Jersey, unul din cinci adulți este vaccinat, însă autoritățile spun că restricțiile vor mai continua, probabil, până în vară. Suficient timp ca profesorul să mai traducă o melodie.



Citeşte şi:

Date personale și numere de telefon a peste jumătate de miliard de utilizatori Facebook, postate pe un forum al hackerilor

Fostul prinţ moştenitor al Iordaniei, în arest la domiciliu, după ce a criticat conducerea regatului

„Care a fost cea mai mare prostie pe care ai făcut-o?” Jocurile inventate de un tată blogger ca să scoată copiii din online

PARTENERI - GSP.RO O femeie a intrat într-un centru de vaccinare și i-a dat pe ascuns un bilet asistentei. Aceasta a chemat urgent poliția

Playtech.ro Traian Băsescu, reacție halucinantă în legătură cu condamnarea Ioanei: ”Nu-i atinge nimeni pe...”

Observatornews.ro Filmul crimei din Cernavodă este înfiorător. După ce a omorât-o pe profesoară, bărbatul a rămas câteva ore cu victima, pe întuneric

HOROSCOP Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 10 – 16 aprilie 2021. Lună Nouă în Berbec. Venus va intra în zodia Taurului

Știrileprotv.ro „Pleaca, ma, dracului de aici!” Ilie Nastase dezvaluie discutia istorica pe care a avut-o cu Nicolae Ceausescu: „Am inceput sa transpir, mi-a spus-o exact cu cuvintele astea!”

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Frumoasa din reclame TV, găsită pe marginea drumului împuşcată de 18 ori. Criminalul, un şofer de TIR

PUBLICITATE BestSecret - cum faci rost de o invitație să cumperi haine cu reducere de până la 80% (PUBLICITATE)