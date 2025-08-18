Evenimentul va afecta temporar traficul pe mai multe artere importante ale orașului. Printre străzile închise se numără Bulevardul Unirii, Splaiul Unirii, Calea Victoriei și Șoseaua Kiseleff. Organizatorii colaborează cu Poliția Rutieră pentru a identifica rute alternative.

L’Étape Romania oferă trei trasee adaptate diferitelor vârste și niveluri de experiență:

City Adventure (14 km) – pentru participanți de minim 7 ani The Ride (42 km) – deschis celor de peste 15 ani The Race (85 km) – pentru cicliști experimentați de minim 15 ani

Startul se va da din fața Palatului Parlamentului, recreând atmosfera finalurilor de etapă de pe Champs-Élysées.

Centrul evenimentului va fi amplasat în Piața Constituției. Programul include:

07.30 – Start City Adventure

08.30 – Start The Ride

10.00 – Start The Race

13.30 – Festivitatea de premiere

Participanții vor beneficia de puncte de alimentare și asistență tehnică pe traseu. Echipe medicale, inclusiv ambulanțe SMURD, vor fi pregătite să intervină în caz de urgență.

Piața Constituției se va transforma într-un adevărat festival al ciclismului, oferind:

Expoziție Tour de France

Zonă comercială cu echipamente sportive

Spațiu pentru relaxare și food court

Zonă de masaj și pregătire fizică

Scenă pentru activări și premiere

Tudor Ștefan Mocuța, CEO MPG, subliniază semnificația L’Étape Romania: „LÉtape Romania by Tour de France este mai mult decât o cursă – este o experienţă colectivă, o celebrare a unui stil de viaţă activ şi un moment de inspiraţie pentru oraş şi pentru comunitate. Cu fiecare ediţie, creştem în calitate, diversitate şi impact.”

Evenimentul se bucură de prezența Excelenței Sale, domnul Nicolas Warnery, ambasadorul Franței în România, subliniind importanța sa la nivel internațional.

L’Étape Romania nu este doar o competiție sportivă, ci și o oportunitate de a promova ciclismul ca stil de viață sănătos și sustenabil. Evenimentul aduce Bucureștiul mai aproape de marile capitale europene care încurajează mobilitatea pe două roți.

