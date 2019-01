Reacţia deputatului PSD a venit după ce preşedintele Klaus Iohannis a transmis premierului motivele refuzării propunerilor la Ministerul Dezvoltării şi la Transporturi, precizând, despre Lia Olguţa Vasilescu, că „persoana nominalizată nu are expertiza necesară gestionării domeniului complex al transporturilor'.

„Nu are motive reale ca să facă aceste respingeri, nici în cazul Ministerului Transporturilor, nici în cazul Dezvoltării. La Ministerul Transporturilor să nu uităm că ministrul deţine o funcţie politică – îl stabileşte partidul care câştigă alegerile şi care deţine guvernarea. (…) În ceea ce mă priveşte, în vremea când eram primar am gestionat foarte multe lucrări de infrastructură. Am avut chiar şi o regie de transport în subordine. Am fix aceeaşi experienţă politică precum preşedintele Iohannis – amândoi am fost primari, diferenţa este că am gestionat un oraş dublu ca mărime faţă de Sibiu”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu, într-o intervenţie telefonică la România TV.

Potrivit acesteia, nu există niciun motiv de incompatibilitate sau de nelegalitate în cazul său, aşa cum a susţinut şeful statului atunci când a respins numirea sa la conducerea Ministerului Dezvoltării.

”Sunt cetăţean român cu domiciliul în România, nu am suferit nicio condamnare penală definitivă. (…) Şi chiar nu înţeleg ce dovadă ar fi trebuit să aducem în plus de vreme ce acum câteva săptămâni a numit alţi şase membri ai Guvernului fix pe aceeaşi cerere care s-a făcut şi în cazul meu sau al lui Mircea Drăghici, fără să ceară altceva în plus. (…) E chiar absurd. Nu există niciun motiv de nelegalitate ca să ne respingă preşedintele Klaus Iohannis nici în cazul meu, nici în cazul lui Mircea Drăghici, dar face ceea ce ne aşteptam: a scris şi dumnealui ceva acolo, ca să nu se spună că nu a dat o motivare cum a solicitat CCR-ul”, a spus Olguţa Vasilescu.

Ea a menţionat că nu deţine alte funcţii în afara celei de deputat, calitate care nu este incompatibilă cu cea de ministru.

„Sunt parlamentar, e singura funcţie care nu e incompatibilă cu calitatea de ministru şi am rămas în continuare deputat. În scrisoare nu se spune nici că e motiv de nelegalitate, e lăsată aşa în dungă, ca să înţeleagă fiecare ce vrea. Deja pe unele site-uri apare ca şi incompatibil. Cu certitudine nu am nicio incompatibilitate, sunt deputat al României şi atât, nu deţin altă funcţie, nu sunt lider de sindicat”, a precizat aceasta.

Întrebată dacă PSD va avea o reacţie politică, Olguţa Vasilescu a arătat că aceasta va veni cel mai probabil în cursul zilei de joi. „Cu siguranţă că va fi o reacţie. Aşteptam motivarea preşedintelui, ca să putem avea această reacţie. Probabil în cursul zilei de astăzi liderii PSD vor anunţa care este drumul de urmat mai departe”, a adăugat ea.

