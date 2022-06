Incidentul a avut loc marţi, 14 iunie, într-o şedinţă extraordinară convocată de președintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tișe (PNL), pentru a aproba Organigrama instituției.

Potrivit publicației Știri de Cluj, între Alin Tișe și consilierul județean USR Ionuț Florea a avut loc următorul dialog:

Alin Tișe: Dumneavoastră nu ați citit motivarea acestui proiect? De ce am făcut-o extraordinară?

Ionuț Florea: Am citit și nu reiese de nicăieri că trebuie să fie extraordinară. Sigur, dumneavoastră ați pus acolo niște motive, dar asta nu înseamnă că trebuie să puneți proiectul de vineri până marți în condițiile în care am trecut printr-o perioadă de sărbătoare și nu am putut analiza în profunzime

Alin Tișe: Am crezut că doar colegul dvs care a plecat este autist și cântă după ureche, dar văd că și dumneavoastră cântați după ureche. Îmi cer scuze!

Un alt consilier USR: Vă rog frumos, domnul președinte, să nu facem exprimări despre diagnostice și să păstrăm un nivel.

În acest context, USR Cluj a transmis marți seară că „în încercarea de a-și ascunde incompetența nemărginită, într-un județ în care eșecurile administrației PNL-iste sunt la ordinea zilei, Alin Tișe exemplifică cu orice ocazie, prin propriul discurs, bădărănismul”.

„Domnul Alin Tişe s-a adresat consilierului judeţean USR Ionuţ Florea folosind termenul «autist» cu profundă conotaţie negativă”, au precizat reprezentanții USR Cluj pe Facebook.

Din păcate, nu este prima dată când autorităţile statului român includ în discursul lor public acest cuvânt care desemnează un diagnostic medical extrem de grav fără să conştientizeze impactul asupra persoanelor cu această afecţiune. USR Cluj consideră că nicio dispută politică nu justifică o astfel de atitudine şi îşi cere scuze persoanelor cu autism în numele domnului Alin Tişe. USR Cluj:

Drept urmare, USR Cluj îl va reclama pe Alin Tișe la Consiliul pentru Combaterea Discriminării „pentru referirea deplasată referitoare la autism”.

„Nu este prima dată când, în lipsă de argumente, Alin Tișe jignește, ba chiar a făcut-o și în precedenta ședință de Consiliu județean când i-a jignit pe colegii noștri dr. Mihai Iepure și Cătălin Sălăgean”, au mai scris reprezentanții USR Cluj pe Facebook.

„Autiști, proști, plicticoși sunt doar câteva dintre jignirile directe sau voalate aduse de către Alin Tișe consilierilor județeni USR”, se arată în postare.

