Libertatea a fost partener strategic la cel mai mare festival din Europa de Est dedicat familiilor, Big Little Festival

Surpriza „apariției” pe prima pagină a Libertatea

Mai mult, atât ediția tipărită a ziarului cât și site-ul au găzduit relatări ample din cele trei zile de festival și de asemenea un interviu surpriză, exclusiv, realizat cu Smiley, imediat după concerteul de sâmbătă seara.

Foto: Eli Driu / Libertatea

30.000 de familii au fost la Big Little Festival în cele trei zile ale week end-ului 29-31 august și mii dintre ele au petrecut timp în zona Libertatea, unde cei mici au fost întâmpinați cu baloane colorate, o mulțime de surprize și premii, iar familii întregi au dorit să facă fotografii memorabile și să apară pe Prima Pagină a Libertatea.

Libertatea, împreună cu partenerul Etalon Distribution, a oferit familiilor care au vizitat standul nostru experiențe unice și de asemenea colecții speciale pentru cei mici. Toate aceste colecții sunt disponibile și pe site-ul libertatea.ro, la secțiunea Colecții Libertatea.

LEGO & Playmobil – Universuri în miniatură pentru joacă și imaginație fără limite. Seturi care dau viață creativității și aduc ore de distracție pentru copii și colecționari. Printre jucăriile faimoase, Lego Ninjago – Puterea Dragonului, jucărie Lego (LEGO®), Lego Marvel Avengers – Owen-Motocicleta(LEGO®), Lego Jurassic World – Raptor în laborator (LEGO®), Lego Jurassic World – Delacourt și Dino (LEGO®), Lego Star Wars – Nava Razor Crest (LEGO®), Lego MINECRAFT – Golem de fier (LEGO®), Lego Star Wars – Starfighter Mandalorian (LEGO®), Lego Batman – Batmobile (LEGO®), Lego Marvel Avengers – LOKI (LEGO®).

Marvel figurine – Supereroii preferați prind viață! Figurine spectaculoase cu eroii Marvel, gata să aducă acțiunea direct pe raftul tău: Figurină Marvel Thor ULIK THE TROLL KING Legends Series, Figurină Marvel Black Panther HATUT ZERAZE Comic Legends Series, Figurină Marvel HAPPY HOGAN and IRON MAN MARK XXI Legends Series, Figurină Marvel X-MEN SABRETOOTH Legends Series, Figurină Marvel X-MEN HAVOK Legends Series, Figurină Marvel Wandavision AGENT JIMMY WOO Legends Series, Figurină Marvel What If ZOMBIE IRON MAN Legends Series, Figurină Marvel Loki CLASSIC LOKI Legends Series, Figurină Marvel Doctor Strange 2 DEFENDER STRANGE Legends Series.

Figurine Minix – Personaje celebre din sport și divertisment, în miniatură. O colecție cool pentru fanii care vor să aibă aproape idolii lor, fie că joacă la Barcelona, sau Real Madrid: Figurină Minix – Lamine Yamal, Figurină Minix – Kylian Mbappé, Figurină Minix – Robert Lewandowski, Figurină Minix – Jude Bellingham, Figurină Minix – Luka Modrić, Figurină Minix – Vinicius Junior.

Formula 1 – Sezon 2024 – Intră în lumea vitezei! Modele oficiale din sezonul 2024, perfecte pentru pasionații de curse: Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ), George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ), Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ), Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ), Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ), Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ), Max Verstappen 1 (FORMULA 1 |2024 ), Sergio Perez 11 (FORMULA 1 |2024 ), Carlos Sainz 55 (FORMULA 1 |2024 ), Charles Leclerc 16 (FORMULA 1 |2024 ).

Căști F1 Ferrari – Un simbol al pasiunii pentru performanță. Reproduceri fidele ale căștilor Ferrari, obiecte de colecție pentru fanii adevărați. Modele purtate de: Casti F1 FERRARI – Kimi Räikkönen – 2007 SCHUBERTH RF1, Casti F1 FERRARI – Nigel Mansell – 1989 ARAI GP2, Casti F1 FERRARI – Gilles Villeneuve – 1979 GPA SJ, Casti F1 FERRARI – Fernando Alonso – 2012 SCHUBERTH SF1, Casti F1 FERRARI – Niki Lauda – 1975 AGV, Casti F1 FERRARI – Alain Prost – 1990 ARAI GP2, Casti F1 FERRARI – Alberto Ascari – 1952 AGV GP500, Casti F1 FERRARI – Michael Schumacher – 2002 – SCHUBERTH RF1.

Fast & Furious – Mașinile legendare din seria de filme care a cucerit lumea. Piese de colecție cu un vibe pur adrenaline-junkie.

Mașini de colecție – Modele clasice și moderne, atent reproduse, care încântă ochii și sufletul oricărui pasionat de automobile: Aston Martin 1964 DB5 – ediția nr. 111 (Mașini de Colecție), Opel GT – ediția nr. 109 (Mașini de Colecție), Lamborghini Revuelto – ediția nr. 108 (Mașini de Colecție), Porsche 992 GT3 RS – ediția nr. 105 (Mașini de Colecție), Lamborghini Countach LPI 800-4 – ediția nr. 103 (Mașini de Colecție), BMW M2 (a doua generatie)- ediția nr. 98 (Mașini de Colecție), Porsche 959 – ediția nr. 95 (Mașini de Colecție).

Colecția de cărți Disney de Platina – Poveștile nemuritoare Disney, în ediții elegante, pentru seri magice în familie și amintiri de neuitat. Regele leu – Ediția nr. 1 ( Disney. Ediția de platină)!, Albă că zăpadă – Ediția nr. 2 ( Disney. Ediția de platină)!, Cartea junglei – Ediția nr. 3 ( Disney. Ediția de platină)!, Bambi – Ediția nr. 4 ( Disney. Ediția de platină)!, Cenusareasa – Ediția nr. 5 ( Disney. Ediția de platină)!, 101 Dalmatieni – Ediția nr. 7 ( Disney. Ediția de platină)!, Ratatouille – Ediția nr. 14 ( Disney. Ediția de platină)!

Colecția de cărți Țările lumii – O călătorie fascinantă prin culturile și frumusețile lumii. Fiecare volum deschide o fereastră spre o altă țară.

Colecția de cărți Biblioteca pentru copii – Lecturi esențiale, pline de învățăminte și aventuri, pentru a trezi dragostea de citit încă din copilărie.

Colecția de cărți Copii cu visuri îndrăznețe – Biografiile ilustrate ale unor oameni care au schimbat lumea, în povești inspiraționale pentru micii visători.

Foto: Mihai Angiu

Proiectul „Colecții Libertatea”, adus de noi la festival, a prins viață din dorința de a transforma descoperirea, învățarea și bucuria lecturii în repere pentru o viață plină de sens. Fiecare titlu sau obiect din „Colecții Libertatea” a fost ales cu grijă pentru a inspira conexiuni, a trezi curiozitatea și a cultiva sentimentul de apartenență în familie și între prieteni.

Smiley pe scenă și apoi interviu surpriză pentru Libertatea

Vedeta festivalului a fost de departe Smiley, cu un concert susținut sâmbătă seara pe scena mare instalată în Parcul Palatului Mogoșoaia. Imediat după concert, trei fetițe de 9 ani au realizat un interviu exclusiv cu artistul și au aflat că și el a petrecut timp la Big Little Festival alături de fiica lui de 4 ani, Josephine.

Foto: Mihai Angiu

„Am fost la tobogane, la tiribombe și atât am apucat”, a spus Smiley în fața camerei de filmat. Apoi a dezvăluit că primul concert la care a fost în public, când era copil, a fost al trupei Holograf: „Era mama fan și am devenit și eu după aia”.

Foto: Mihai Angiu

30.000 de familii venite la Big Little Festival

Organizatorii au anunțat că au fost 30.000 de familii prezente la Big Little Festival și una dintre ele s-a bucurat de o experiență cu totul specială. Familia VIP, câștigătoarea unui concurs desfășurat de-a lungul anului 2025, a putut să trăiască cele trei zile de festival la superlativ: transport asigurat,

cazare premium și acces complet la toate zonele, unde membrii familiei au fost tratați ca

niște adevărate vedete, participând la activități speciale, întâlnindu-se cu artiștii și

bucurându-se de fiecare moment din cele trei zile.

Foto: Mihai Angiu

Seară de seară, în cele trei zile, festivalul a prins și mai multă viață, animat de ritmurile și energia artiștilor prezenți pe scenă. Atmosfera a fost incendiară la concertele susținute de Smiley, Theo Rose, Iuliana Beregoi, Trupa BASS și Gabriel Basco, iar Scena Folk a adus emoție și

nostalgie cu recitaluri de la artiști îndrăgiți precum Mircea Vintilă, Ducu Bertzi,

Țapinarii, Fără Zahăr și Sunt Un Frate Tânăr.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

„Ne-am dorit să construim un loc unde părinții nu doar își aduc copiii, ci rămân și ei

copii. Big Little Festival nu este doar un festival, ci un spațiu de reconectare între

generații. Este despre joacă, iubire și timpul petrecut împreună, fără grabă. Ne bucură

să vedem cum familiile transformă aceste momente în amintiri durabile, poate chiar în

tradiții.”, a spus Vero Căliman, Director Creativ Big Little Festival

Organizatorii n-au uitat la final să transmită un mesaj esențial: „Ne vedem și la anul, cu și mai multă magie!”

