”Ce vreau să vă zic: am văzut că Guvernul romeno a făcut cazzo pe rumeni din Italia, zicându-le să stea dracului acolo unde sunt, și să nu vină în țară, adică la Romania, că, vezi doamne, să nu infecteze cu virusul ucigaso membrii del guverno di Bucarest. În aceste condiții, eu, don Vito Corleone, vreau să fac a popolo rumeno una oferta pe care n-o puteți refuzare. Alora, ce vreau să zic: noi, la mafia, am vrea să îi ajutare per rumeni din Italia, dacă Guvernul romeno nu vrea”, spune Tetelu, pardon, Don Corleone.

Și dacă vreți să aflați cum o să ajute mafia italiană, prin Tetelu, românii izolați în Italia de autorități, vă invităm să urmăriți VIDEO!

