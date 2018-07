Șapte dintre elevii Liceului Tehnologic Special “Beethoven” din Craiova s-au înscris la bacalaureat. Au trecut probele competențelor profesionale, însă nu s-au mai prezentat pentru a le susține pe cele scrise. Tinerii care învață aici au deficiențe de auz și de vorbire, iar materia le este predată în limbaj mimico-gestual.

Cum materiile le sunt predate prin limbajul mimico-gestual (LMG), elevii ar dori să susțină examenul maturității cu ajutorul acestuia. Prin urmare, conducerea unității de învățământ a făcut demersuri către Inspectoratul Școlar Județean Dolj și către Ministerul Educației.

“Am depus mai multe solicitări de-a lungul anului școlar, și fosta conducere a făcut la fel, dar demersurile noastre nu au avut ecou. S-a mai făcut o solicitare și în Buzău, din partea unei asociații al cărei președinte are copilul cu deficiențe. Poate anul viitor vor avea și elevii noștri posibilitatea să susțină examenul în funcție de programa specială după care studiază. Ei, de exemplu, la limba română – scris formează o frază din câteva cuvinte, care în limbajul semnelor are sens, însă profesorul corector nu știe că elevul care a scris este unul special”, a mai precizat Maria Năstășel.