Casa familiei McCallister se află în Winnetka, Illinois, o suburbie a orașului Chicago. Este aceeași locuință unde s-a filmat cel mai cunoscut film de Crăciun ”Singur acasă” sau ”Home alone”, comedie lansată pe 16 noiembrie 1990.

Casa cu trei etaje este disponibilă pentru patru persoane, doar pentru noaptea 12 decembrie. Licitația pentru cazarea de o noapte pornește de la 25 de dolari (plus taxe) și începe marți, 7 decembrie, la ora 11:00, pe acest site.

Conform descrierii Airbnb, oaspeții de o noapte vor găsi în casă atmosfera din filmul de sărbători din 1990: brad perfect împodobit, tapet colorat, paturi cu baldachin, cină la lumina lumânării, statuia din fața casei și o tarantulă.

Regulile acestei cazări impun respectarea strictă a regulilor locale referitoare la COVID-19.

Oferta face parte dintr-o promoție a sezonului de vacanță a noului remake Disney+, „Home Sweet Home Alone”. Casa prezentată în film s-a vândut cu 1,5 milioane de dolari în 2012.

get ready to celebrate the holidays on the most boring street in the united states of america… because the timeless house where the home alone story began is officially bookable on airbnb. 🎄



filthy animals can request to book on december 7 at 1pm CT. https://t.co/HcTybz2Dd8 pic.twitter.com/JSm59Jeo1C