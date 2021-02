VIDEO | Cum amenința liderul interlop al clanului Boncu că va asasina un ziarist. „De cinci ani de zile, ăla scrie de mine. O să-l împușcăm!”

O cameră video care capta și sunetul ambiental a fost instalată de anchetatorii DIICOT în apartamentul din Giroc, de la periferia Timișoarei, în care liderul grupării interlope Boncu se întâlnea cu apropiații lui. Într-o înregistrare realizată astfel, în noaptea de 10 spre 11 septembrie 2019, Boncu și alți doi bărbați vorbesc despre cum să-l elimine pe Dragoș Boța, editor-șef la Press Alert.

Lucian Boncu discutase deja despre acest lucru și oameni din gruparea lui erau pe urmele jurnalistului, ca să-i identifice mașina. Interlopul se destăinuie celui cu care stă de vorbă: „Nu mai pot. De cinci ani de zile ăla scrie de mine. Bată-l Dumnezeu să-l bată de jeg”.

Mașina lui Dragoș Boța fusese deja incendiată și jurnalistul a susținut mereu că atacul ale legătură cu dezvăluirile lui din dosarele în care era cercetat Boncu, pentru diferite infracțiuni.

Lucian Boncu, în aprilie 2020, când a fost arestat preventiv. Foto: Captură video / Press Alert

Primele imagini din înregistrarea publicată de sursa citată îl arată pe Lucian Boncu intrând în apartament, pe 10 septembrie 2019, la ora 20.59, împreună cu prietenul său Alin Huc și cu Rafa Bogdan, cel care a recunoscut că, la solicitarea lui Lucian Boncu, a adus la Timișoara pistolul care urma să fie folosit împotriva lui Boța.

„Trebuie să-l găsim pe ziaristul ăla. O să-l împușcăm!”

Boncu recrutase deja doi bărbați care să-l atace pe ziarist și venea de la întâlnirea cu ei. Aceștia, împreună cu un alt interlop, Gavrilă Nicolae, plecaseră spre casa jurnalistului, iar Boncu venise în Giroc. Urmează dialogul dintre Huc și cel care a comandat asasinatul.

Alin Huc: Luci, i-ai oprit pe ăștia sau…?

Lucian Boncu: Ăăă?

Alin Huc: I-ai oprit pe băieți, cu…?

Lucian Boncu: Nu, vreau să-i lăsăm să… (???) capul lui, bată-l Doamne.

Alin Huc: Dar nu e bine.

Lucian Boncu: Știu, Aline, dar nu mai pot. Crede-mă, Aline, nu mai pot. Înțelege-mă, Aline. De cinci ani de zile, ăla scrie de mine. Bată-l Dumnezeu să-l bată de jeg.

Alin Huc: Știu. Bată-l Dumnezeu sfântu, dar mai bine punem într-o vacanță după el, ceva… Doamne ce o să iasă, frate…

Lucian Boncu: Hă?

Alin Huc: O să se mute Bucureștiul aici, Luci.

Lucian Boncu: Aia e.

Alin Huc: Au, Doamne. Eu te susțin și sunt cu tine, dar parcă nu e momentul ăsta, știi.

Lucian Boncu: Ce să fac? Ziarist. Zi ce să fac…

Alin Huc: Să nu-l bagi în seamă. Mi-o zis și Carin că nu e corect cine i-o dat (declarația lui Lucian Boncu de la structura centrală a DIICOT în care-l „sifona” pe Radu Novac, zis „Jack”, că l-a aprovizionat cu cocaină, n.a). Nu e corect, frate, nu e corect. O văzut la doi pe telefoane. Trebuie să ne întâlnim cu el să vedem. A văzut la doi pe telefoane declarațiile tale pe telefoane.

Lucian Boncu: Eu sunt de vină că prostul ăsta de ăsta, când mi s-o blocat telefonul, mi-o luat conversațiile. Eu sunt de vină? Ce să zic, Aline? Zi tu ce să zic?

Boncu, în tricou albastru și șort roșu, în noaptea în care a fost înregistrat de DIICOT. Foto: Captură video / Press Alert

La scurtă vreme după acest dialog, Boncu pleacă din apartament și revine după mai puțin de trei ore. La scurt timp a intrat și Nicolae Gavrilă. Acesta încercase să ajungă la ziaristul care devenise ținta interlopilor. „Și-a schimbat fraierul mașina. Sigur. Cred că are un Logan alb. Am fost pe acolo, am dat ture, am dat ăsta. E un singur Logan alb cu camera pe el, cu ălea…”, îi spune Gavrilă lui Boncu.

După alte două ore intră în casă Lucian Mihălțan, judecat într-un dosar de furturi de produse de lux. Se îmbrățișează cu Boncu și Gavrilă îi spune: „trebuie să-l găsim pe ziaristul ăla”, după care, în timp ce se aude zgomotul produs de o mașină, se distinge vocea lui Lucian Boncu spunând: „O să-l îm-puș-căm”. Mihălțan întreabă: „De ce? Ești supărat pe el?”.

Pistolul achiziționat pentru asasinat, găsit de anchetatori

Lucian Boncu și Rafa Bogdan sunt suspecți în dosarul în care DIICOT anchetează planul de asasinare a jurnalistului Dragoș Boța, fiind acuzați de „constituire a unui grup infracţional organizat, încercarea de a determina săvârşirea unei infracţiuni de omor şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor”.

Anchetatorii au recuperat, în cadrul anchetei, pistolul de calibrul 7,65 mm fabricat în Turcia și lipsit de elemente de identificare specifice, care să permită verificarea traseului armei de la producător la deținător.

Atunci când a devenit suspect în acest dosar, Boncu s-a declarat nevinovat și a susținut că „așa funcționează justiția, pe minciuni. Nu au nimic, doar închipuiri de presă, victimizare, ca să dea bine. Așa se creează dosare și se distrug oameni”.

