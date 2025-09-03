Putin a vorbit în limuzină cu Modi timp de 45 de minute

La summit-ul din Tianjin, China, președintele rus a petrecut 45 de minute discutând cu premierul indian Narendra Modi în limuzina blindată produsă în Rusia, timp în care alți lideri mondiali au rămas în așteptare.

Kremlinul a prezentat această scenă drept o demonstrație de diplomație personală, purtătorul de cuvânt al lui Putin subliniind că îi oferă un „avantaj de justiție internă”. În decurs de trei zile, atât Modi, cât și liderul nord-coreean Kim Jong-un au urcat alături de Putin în impozanta Aurus Senat neagră.

Pentru Modi, plimbarea a coincis cu o discuție lungă și prietenoasă, iar pentru Kim, drumul de la un banchet din Beijing la o casă de oaspeți de stat a fost prilej de dialog bilateral, confirmând apropierea dintre cele două regimuri.

Kremlinul a promovat intens aceste imagini, mai ales pe cea cu Modi, văzută ca o mișcare spontană, dar atent pregătită, ce a fost difuzată pe larg de televiziunea de stat rusă. Premierul indian a postat la rândul său o fotografie din limuzină, declarând că „discuțiile cu Putin sunt mereu revelatoare”.

Aurus Senat sau „fortăreața pe roți”

Aurus Senat, denumită și „fortăreața pe roți”, este o limuzină blindată de lux, dezvoltată în cadrul programului rus Cortage și folosită de Putin din 2018.

Cu un motor V8 twin-turbo de 4,4 litri și sistem hibrid, mașina livrează 598 CP și un cuplu de 880 Nm, atingând 100 km/h în sub 9 secunde și o viteză maximă de 160 km/h.

Interiorul este unul de top, cu piele premium, ornamente din lemn, sisteme avansate de infotainment, scaune cu masaj, încălzire și ventilație, oferind confort de nivel executiv.

Limuzina lui Putin costă 190.000 de euro

Pe partea de siguranță, Aurus Senat este dotat cu geamuri antiglonț, caroserie rezistentă la explozii și grenade, șasiu blindat și anvelope antiglonț, completate de sisteme moderne precum pilot automat, avertizare la părăsirea benzii și control electronic al tracțiunii.

Dimensiunile sale – 5.630 mm lungime, 2.000 mm lățime, 1.700 mm înălțime și un ampatament de 3.300 mm – și transmisia automată în 9 trepte o transformă într-un simbol de putere și securitate.

Cu o producție limitată la doar 120 de unități pe an și un preț de aproximativ 190.000 de euro, Aurus Senat rămâne o emblemă de exclusivitate, lux și protecție, fiind adoptată drept vehicul oficial la evenimente de nivel înalt și un simbol al statutului pentru liderii mondiali.

