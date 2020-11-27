În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Vrancea la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Vrancea la Senat

IOAN RALUCA-GABRIELA

LAMBRINÓ EDUARD

NEDELCU FLORIN

DRĂGUŞANU EUGENIA

Candidați PNL Vrancea la Camera Deputaților

ŞTEFAN ION

DANCĂ IONEL

TĂNASE NECULAI

BOSTAN LIVIU

MARCHITAN GABRIELA-DANIELA

COLEV GEORGE-ADRIAN

TUFARU ANDY-FLORIN

Candidați PSD Vrancea la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Vrancea la Senat

TÎLVĂR ANGEL

DUMITRESCU CRISTIAN-SORIN

AILINCUŢEI LAURIANA

MATIŞAN BOGDAN-EMILIAN

Candidați PSD Vrancea la Camera Deputaților

HALICI NICUŞOR

STOICA ELENA

MARIN LAURENŢIU-DANIEL

CARNARIU VASILE

NICA GEORGE-CLAUDIU

BĂLAN DORU-GEANY

ŞELARU AUREL

Candidați USR-PLUS Vrancea la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Vrancea la Senat

PURLUCA FLORIN

CABA GINA

SEREA MIRELA-DOINA

NEGRUŢ AUGUSTIN

Candidați USR-PLUS Vrancea la Camera Deputaților

MĂLUREANU LIVIU

GAVRILĂ SILVIU MIHAIL

BĂLAN ANA-MARIA

MARIN COSMIN-IONUŢ

ISAC ANCA-MIHAELA

CARABĂ IONEL

LUPU PETRUŢ

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Candidați UDMR Vrancea la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Vrancea la Senat

KISS ISTVÁN

MAIOR ANDRÁS-LAJOS

BEGE LÁSZLÓ BALÁZS

MĂRGĂI CSILLA

Candidați UDMR Vrancea la Camera Deputaților

IMRE GÁBOR

PREZSMER CSABA

SZÖLLÖSI TAMÁS

DICU HENRIETTA

SIPOS MARTON-ATTILA

DÁVID ENDRE

LAKATOS LÁSZLÓ

Candidați Pro România Vrancea la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Vrancea la Senat

BARBU CRISTIAN

ŢONI VIOREL-LARY

ROTARU NICOLAE

MIRONICĂ IONUŢ

Candidați Pro România Vrancea la Camera Deputaților

MIRCEA CĂTĂLINA-NAUSICA

ULUITU CORNEL

URSESCU VASILE

GOGORIŢĂ ION

ATANASIU ZINEL

BOGDAN EMILIA

VASILE PAULIEAN-SILVIU

Candidați PMP Vrancea la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Vrancea la Senat

GUŢU ANA

MICU-ILIESCU ELENA-GEORGETA

VULCAN DĂNUŢ

SAMOILĂ CRISTINEL

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Candidați PMP Vrancea la Camera Deputaților

HORNEA SORIN-IONEL-FLORIN

BÎZNĂ MIRELA-CARMEN

PASCU ALIN-DARIE

BĂCANU-ILIE ALEXANDRU

OCHIUZ RĂZVAN-VALENTIN

BRATOSIN CAMELIA

BURLACU ALEXANDRA-NICOLETA

Candidați Partidul Puterii Umaniste Vrancea la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Vrancea la alegerile parlamentare 2020

GOGORIŢĂ CONSTANTIN

BARI ILEANA

LOVIN CĂTĂLIN-MARIAN

RADU IRINA-MIHAELA

Candidați Partidul Puterii Umaniste Vrancea la alegerile parlamentare 2020

IORDACHE INGRID-GEORGIANA

CIOBOTARU RADU-NICOLAE

BADEA LUCREŢIA-RALUCA

DRAGOMIR SORIN-ADRIAN

SIMION ADRIAN

TERTIU VIOLETA-VALENTINA

LOVIN THEODORA-MIRENA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Vrancea la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Vrancea la Senat

ROŞU ILIE

DAMIAN NICOLAE

SPULBER MARICEL

ŢIGĂNUŞ NELA

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Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Vrancea la Camera Deputaților

BADIU GEORGEL

RUSU COSMIN-GEORGE

MILITARU VIOREL

PÎSLARU FLORICA-FLORENTINA

GĂLĂŢANU DORIN-MARIAN

PETREA DANIELA

ANGHELACHI GEORGE

Candidați Partidul Ecologist Român Vrancea la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Vrancea la Senat

TUDORACHE LIVIU-DORINEL

GHENUCHE DANIELA

MOCANU CARMEN

GHENUCHE LUCIA

Candidați Partidul Ecologist Român Vrancea la Camera Deputaților

GÎSCULESCU-ANGHELIU VIOLETA

OPRIA MONICA-OCTAVIANA

OTAVĂ VIOREL

FILIP LUCIAN

DUMITRIU CAROLINA

TROFIN IOANA-RALUCA

FILIP ANGELA-LUMINIŢA

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