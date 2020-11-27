În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Vrancea la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Vrancea la Senat
IOAN RALUCA-GABRIELA
LAMBRINÓ EDUARD
NEDELCU FLORIN
DRĂGUŞANU EUGENIA
Candidați PNL Vrancea la Camera Deputaților
ŞTEFAN ION
DANCĂ IONEL
TĂNASE NECULAI
BOSTAN LIVIU
MARCHITAN GABRIELA-DANIELA
COLEV GEORGE-ADRIAN
TUFARU ANDY-FLORIN
Candidați PSD Vrancea la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Vrancea la Senat
TÎLVĂR ANGEL
DUMITRESCU CRISTIAN-SORIN
AILINCUŢEI LAURIANA
MATIŞAN BOGDAN-EMILIAN
Candidați PSD Vrancea la Camera Deputaților
HALICI NICUŞOR
STOICA ELENA
MARIN LAURENŢIU-DANIEL
CARNARIU VASILE
NICA GEORGE-CLAUDIU
BĂLAN DORU-GEANY
ŞELARU AUREL
Candidați USR-PLUS Vrancea la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR-PLUS Vrancea la Senat
PURLUCA FLORIN
CABA GINA
SEREA MIRELA-DOINA
NEGRUŢ AUGUSTIN
Candidați USR-PLUS Vrancea la Camera Deputaților
MĂLUREANU LIVIU
GAVRILĂ SILVIU MIHAIL
BĂLAN ANA-MARIA
MARIN COSMIN-IONUŢ
ISAC ANCA-MIHAELA
CARABĂ IONEL
LUPU PETRUŢ
Candidați UDMR Vrancea la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Vrancea la Senat
KISS ISTVÁN
MAIOR ANDRÁS-LAJOS
BEGE LÁSZLÓ BALÁZS
MĂRGĂI CSILLA
Candidați UDMR Vrancea la Camera Deputaților
IMRE GÁBOR
PREZSMER CSABA
SZÖLLÖSI TAMÁS
DICU HENRIETTA
SIPOS MARTON-ATTILA
DÁVID ENDRE
LAKATOS LÁSZLÓ
Candidați Pro România Vrancea la alegerile parlamentare 2020
Candidați Pro România Vrancea la Senat
BARBU CRISTIAN
ŢONI VIOREL-LARY
ROTARU NICOLAE
MIRONICĂ IONUŢ
Candidați Pro România Vrancea la Camera Deputaților
MIRCEA CĂTĂLINA-NAUSICA
ULUITU CORNEL
URSESCU VASILE
GOGORIŢĂ ION
ATANASIU ZINEL
BOGDAN EMILIA
VASILE PAULIEAN-SILVIU
Candidați PMP Vrancea la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP Vrancea la Senat
GUŢU ANA
MICU-ILIESCU ELENA-GEORGETA
VULCAN DĂNUŢ
SAMOILĂ CRISTINEL
Candidați PMP Vrancea la Camera Deputaților
HORNEA SORIN-IONEL-FLORIN
BÎZNĂ MIRELA-CARMEN
PASCU ALIN-DARIE
BĂCANU-ILIE ALEXANDRU
OCHIUZ RĂZVAN-VALENTIN
BRATOSIN CAMELIA
BURLACU ALEXANDRA-NICOLETA
Candidați Partidul Puterii Umaniste Vrancea la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puterii Umaniste Vrancea la alegerile parlamentare 2020
GOGORIŢĂ CONSTANTIN
BARI ILEANA
LOVIN CĂTĂLIN-MARIAN
RADU IRINA-MIHAELA
Candidați Partidul Puterii Umaniste Vrancea la alegerile parlamentare 2020
IORDACHE INGRID-GEORGIANA
CIOBOTARU RADU-NICOLAE
BADEA LUCREŢIA-RALUCA
DRAGOMIR SORIN-ADRIAN
SIMION ADRIAN
TERTIU VIOLETA-VALENTINA
LOVIN THEODORA-MIRENA
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Vrancea la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Vrancea la Senat
ROŞU ILIE
DAMIAN NICOLAE
SPULBER MARICEL
ŢIGĂNUŞ NELA
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Vrancea la Camera Deputaților
BADIU GEORGEL
RUSU COSMIN-GEORGE
MILITARU VIOREL
PÎSLARU FLORICA-FLORENTINA
GĂLĂŢANU DORIN-MARIAN
PETREA DANIELA
ANGHELACHI GEORGE
Candidați Partidul Ecologist Român Vrancea la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Vrancea la Senat
TUDORACHE LIVIU-DORINEL
GHENUCHE DANIELA
MOCANU CARMEN
GHENUCHE LUCIA
Candidați Partidul Ecologist Român Vrancea la Camera Deputaților
GÎSCULESCU-ANGHELIU VIOLETA
OPRIA MONICA-OCTAVIANA
OTAVĂ VIOREL
FILIP LUCIAN
DUMITRIU CAROLINA
TROFIN IOANA-RALUCA
FILIP ANGELA-LUMINIŢA