În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Vrancea la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Vrancea la Senat

IOAN RALUCA-GABRIELA
LAMBRINÓ EDUARD
NEDELCU FLORIN
DRĂGUŞANU EUGENIA

Candidați PNL Vrancea la Camera Deputaților

ŞTEFAN ION
DANCĂ IONEL
TĂNASE NECULAI
BOSTAN LIVIU
MARCHITAN GABRIELA-DANIELA
COLEV GEORGE-ADRIAN
TUFARU ANDY-FLORIN

Candidați PSD Vrancea la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Vrancea la Senat

TÎLVĂR ANGEL
DUMITRESCU CRISTIAN-SORIN
AILINCUŢEI LAURIANA
MATIŞAN BOGDAN-EMILIAN

Candidați PSD Vrancea la Camera Deputaților

HALICI NICUŞOR
STOICA ELENA
MARIN LAURENŢIU-DANIEL
CARNARIU VASILE
NICA GEORGE-CLAUDIU
BĂLAN DORU-GEANY
ŞELARU AUREL

Candidați USR-PLUS Vrancea la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Vrancea la Senat

PURLUCA FLORIN
CABA GINA
SEREA MIRELA-DOINA
NEGRUŢ AUGUSTIN

Candidați USR-PLUS Vrancea la Camera Deputaților

MĂLUREANU LIVIU
GAVRILĂ SILVIU MIHAIL
BĂLAN ANA-MARIA
MARIN COSMIN-IONUŢ
ISAC ANCA-MIHAELA
CARABĂ IONEL
LUPU PETRUŢ

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Candidați UDMR Vrancea la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Vrancea la Senat

KISS ISTVÁN
MAIOR ANDRÁS-LAJOS
BEGE LÁSZLÓ BALÁZS
MĂRGĂI CSILLA

Candidați UDMR Vrancea la Camera Deputaților

IMRE GÁBOR
PREZSMER CSABA
SZÖLLÖSI TAMÁS
DICU HENRIETTA
SIPOS MARTON-ATTILA
DÁVID ENDRE
LAKATOS LÁSZLÓ

Candidați Pro România Vrancea la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Vrancea la Senat

BARBU CRISTIAN
ŢONI VIOREL-LARY
ROTARU NICOLAE
MIRONICĂ IONUŢ

Candidați Pro România Vrancea la Camera Deputaților

MIRCEA CĂTĂLINA-NAUSICA
ULUITU CORNEL
URSESCU VASILE
GOGORIŢĂ ION
ATANASIU ZINEL
BOGDAN EMILIA
VASILE PAULIEAN-SILVIU

Candidați PMP Vrancea la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Vrancea la Senat

GUŢU ANA
MICU-ILIESCU ELENA-GEORGETA
VULCAN DĂNUŢ
SAMOILĂ CRISTINEL

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Candidați PMP Vrancea la Camera Deputaților

HORNEA SORIN-IONEL-FLORIN
BÎZNĂ MIRELA-CARMEN
PASCU ALIN-DARIE
BĂCANU-ILIE ALEXANDRU
OCHIUZ RĂZVAN-VALENTIN
BRATOSIN CAMELIA
BURLACU ALEXANDRA-NICOLETA

Candidați Partidul Puterii Umaniste Vrancea la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Vrancea la alegerile parlamentare 2020

GOGORIŢĂ CONSTANTIN
BARI ILEANA
LOVIN CĂTĂLIN-MARIAN
RADU IRINA-MIHAELA

Candidați Partidul Puterii Umaniste Vrancea la alegerile parlamentare 2020

IORDACHE INGRID-GEORGIANA
CIOBOTARU RADU-NICOLAE
BADEA LUCREŢIA-RALUCA
DRAGOMIR SORIN-ADRIAN
SIMION ADRIAN
TERTIU VIOLETA-VALENTINA
LOVIN THEODORA-MIRENA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Vrancea la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Vrancea la Senat

ROŞU ILIE
DAMIAN NICOLAE
SPULBER MARICEL
ŢIGĂNUŞ NELA

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BADIU GEORGEL
RUSU COSMIN-GEORGE
MILITARU VIOREL
PÎSLARU FLORICA-FLORENTINA
GĂLĂŢANU DORIN-MARIAN
PETREA DANIELA
ANGHELACHI GEORGE

Candidați Partidul Ecologist Român Vrancea la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Vrancea la Senat

TUDORACHE LIVIU-DORINEL
GHENUCHE DANIELA
MOCANU CARMEN
GHENUCHE LUCIA

Candidați Partidul Ecologist Român Vrancea la Camera Deputaților

GÎSCULESCU-ANGHELIU VIOLETA
OPRIA MONICA-OCTAVIANA
OTAVĂ VIOREL
FILIP LUCIAN
DUMITRIU CAROLINA
TROFIN IOANA-RALUCA
FILIP ANGELA-LUMINIŢA

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