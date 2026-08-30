Discursul neașteptat în fața studenților

În timpul unei întâlniri cu profesori și studenți de la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, liderul de la Kremlin l-a chestionat pe un profesor din regiunea Belgorod despre o călătorie la Polul Nord.

Fără o legătură directă cu geopolitica, Putin a afirmat că balenele ucigașe atacă urșii polari în grup și i-a îndemnat pe profesori să le predea copiilor acest exemplu din „lanțul trofic” pentru a înțelege de ce Rusia a invadat Ucraina.

„Sunt balene ucigașe care trăiesc în apropiere. Mănâncă acești urși ca pe niște puieți mici. Da, pur și simplu se năpustesc asupra unui grup ca acesta – bum! – și îi sfâșie în bucăți. E foarte interesant. Da, da, da, un astfel de lanț trofic. Și copiilor trebuie să li se spună despre asta, ca să înțeleagă în ce fel de lume trăim și de ce desfășurăm o operațiune militară specială”, le-a spus Vladimir Putin celor prezenți.

Metafora ursului în retorica Kremlinului

Folosirea imaginii prădătorilor din natură reprezintă o încercare a liderului rus de a prezenta războiul prin prisma unui conflict inevitabil în care un actor mai puternic îl atacă pe unul mai vulnerabil.

Imaginea ursului este o constantă în discursurile lui Vladimir Putin atunci când încearcă să construiască o narativă despre confruntarea dintre Rusia și Occident.

Același simbol al ursului a mai fost folosit de liderul de la Kremlin în 2014, după anexarea ilegală a peninsulei Crimeea.

La acel moment, Putin compara Rusia cu un urs pe care națiunile occidentale ar încerca să îl pună „în lanț” și să îl împiedice să își protejeze interesele strategice.

Discrepanța dintre propaganda oficială și realitatea de pe front

Moscova refuză în continuare să utilizeze termenul de invazie sau război pe cale oficială, impunând prin lege sintagma de „operațiune militară specială”.

Cu toate acestea, conflictul declanșat la ordinul lui Vladimir Putin în februarie 2022 a depășit deja patru ani de confruntări violente pe teritoriul ucrainean, provocând sute de mii de victime în rândul militarilor și civililor, alături de o izolare economică și diplomatică fără precedent a Federației Ruse.

În discursul susținut la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, Vladimir Putin nu a oferit însă detalii despre o eventuală schimbare a strategiei militare ruse și nici despre condițiile în care conflictul s-ar putea încheia.