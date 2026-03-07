Scuzele invocate de clienți

De cele mai multe ori, clienții se scuză spunând că nu au ajuns la medic, că au primit doar o recomandare verbală sau că au mai urmat același tratament în trecut.

Maria-Raluca Găvan, farmacist, a explicat pentru Libertatea cum reacționează pacienții atunci când află că un medicament nu poate fi eliberat fără rețetă. Ea a vorbit și despre momentele tensionate care apar uneori la tejghea și despre modul în care farmaciștii încearcă să gestioneze aceste situații.

De asemenea, a explicat cum ar putea fi prevenite astfel de cazuri și care sunt obligațiile legale pe care farmaciștii trebuie să le respecte atunci când se confruntă cu ele.

Maria-Raluca Găvan, farmacist. Foto: Maria-Raluca Găvan

Medicamentele cerute cel mai des fără rețetă

Printre medicamentele cerute cel mai des fără rețetă se numără cele pentru durere, produse topice precum creme, unguente sau picături care conțin substanțe active medicamentoase, dar și tratamente pentru afecțiuni cronice. Găvan afirmă, de asemenea, că pacienții solicită uneori medicație antihipertensivă sau contraceptive orale fără a avea o prescripție valabilă.

Motivele pentru care pacienții ajung să solicite medicamente fără rețetă sunt diferite, în funcție de tratamentul cerut. „Spre exemplu, pacientul spune că încă nu a ajuns la programarea lunară și nu mai are medicamente. Cea mai frecventă situație este pentru medicația cronică, antihipertensivă”, a spus farmacista.

Ea adaugă că, uneori, timpul de așteptare pentru obținerea unei rețete de la medicul de familie este foarte mare, iar diferența dintre prețul compensat și cel plătit fără rețetă este mică, motiv pentru care unii pacienți preferă să încerce să cumpere medicamentul direct din farmacie. În alte cazuri, medicul le spune pacienților doar verbal ce tratament trebuie să urmeze, fără să le ofere o rețetă. De asemenea, se întâmplă ca unii pacienți să fi primit în trecut o recomandare scrisă pentru aceeași problemă și, atunci când simptomele reapar, încearcă să repete tratamentul pe cont propriu, fără să mai meargă din nou la medic.

Cum explică farmaciștii refuzul

Maria-Raluca Găvan spune că, atunci când un client solicită un medicament care nu poate fi eliberat fără rețetă, cea mai eficientă abordare este o explicație calmă, orientată spre siguranța pacientului și spre respectarea cadrului legal. „Încercăm să-i explicăm că nerespectarea legii poate duce la consecințe negative atât pentru pacient, cât și pentru farmacist”.

În funcție de situație, farmaciștii încearcă să ofere soluții alternative. Uneori, pacienții sunt îndrumați către cel mai important spital sau centru de permanență, iar în alte cazuri li se poate recomanda un medicament pentru care nu este nevoie de prescripție medicală.

Reacțiile oamenilor sunt însă diferite. Unii dintre ei acceptă explicația și respectă recomandările primite, însă sunt și cazuri în care încearcă să negocieze sau spun că au primit același medicament din alte farmacii.

„În general, știu că vor fi refuzați dar totuși încearcă să-și rezolve problema fără a se gândi la consecințe”, spune farmacista. De asemenea, „sunt și cei recalcitranți care consideră că, dacă ridică tonul sau amenință, vor reuși să primească ce au nevoie”, mai adaugă ea.

Momente tensionate în farmacie

În unele cazuri, discuțiile de la tejghea pot deveni tensionate. Maria-Raluca Găvan spune că astfel de situații apar de-a lungul timpului în activitatea oricărui farmacist, însă modul în care este gestionată conversația poate face diferența. „În decursul anilor de muncă am avut parte de situații tensionate, dar am învățat că ce ajută foarte mult este validarea emoției pacientului, deoarece atunci când oamenii se simt auziți scade mult conflictul”.

Farmacista subliniază că, de multe ori, reacțiile pacienților sunt generate de disperare sau de nevoia acută de tratament, iar farmacistul trebuie să gestioneze situația cu calm. În același timp, profesioniștii din farmacii se confruntă uneori cu o dilemă: dorința de a ajuta pacientul și obligația de a respecta legea.

„Ne dorim să ajutăm fiecare pacient pe care îl avem, dar în același timp trebuie să respectăm și cadrul legal, pentru că regulile sunt făcute pentru protejarea fiecărei părți implicate”, a afirmat specialista.

Probleme de comunicare între medici, pacienți și farmacii

Maria-Raluca Găvan afirmă că astfel de situații sunt influențate și de problemele de comunicare dintre medici și pacienți. Deși informațiile sunt ușor de găsit astăzi, numărul mare de pacienți și personalul medical insuficient îi determină pe mulți medici să caute soluții rapide pentru a răspunde nevoilor oamenilor.

Farmacista semnalează faptul că problema apare uneori și la nivelul farmaciilor, atunci când unii farmaciști sau asistenți eliberează medicamente fără prescripție medicală.

„Dacă din nicio farmacie pacientul nu ar mai primi medicația care necesită o rețetă, sigur s-ar întoarce la medic astfel încât lucrurile să se facă corect”, explică ea. În opinia ei, faptul că uneori medicamentele sunt eliberate fără rețetă a dus la formarea unei practici greșite, la care atât pacienții, cât și unii medici s-au adaptat în timp.

În ceea ce privește recomandările medicale oferite la distanță, specialista consideră că acestea nu ar trebui să devină o obișnuință.

„Din punctul meu de vedere, medicina la distanță nu este cea mai bună variantă de tratament. Pacientul ar trebui examinat de către medic în cabinet, și nu printr-un control virtual. În situațiile în care nu există nicio altă variantă, medicul trebuie să realizeze recomandările corect, oferind documente valide pacienților, care respectă legislația în vigoare”.

Ce soluții ar putea reduce solicitările neconforme

Farmacista crede că astfel de probleme ar putea fi reduse dacă regulile ar fi mai bine cunoscute și respectate de toți cei implicați, de la medici și farmaciști până la pacienți, și precizează că în ultimii ani au fost făcuți pași în această direcție, însă în practică apar încă dificultăți.

„Pentru ca lucrurile să funcționeze mai bine, ar trebui în primul rând ca toată lumea să respecte regulile, dar în aceeași măsură să le și cunoască. Cu toate că lucrurile se mișcă mai încet, unele lucruri s-au schimbat în bine, în momentul în care s-a introdus eliberarea medicației antibiotice și antimicotice pe baza unor rețete speciale. Deși regula este în vigoare de aproximativ 3 ani, încă sunt situații în care primim rețete greșite în farmacie, iar pacientul este cel mai afectat de acest aspect”, a explicat ea, subliniind că ar trebui acordată mai multă atenție modului în care sunt prescrise rețetele, pentru ca pacienții să poată beneficia de tratamentul de care au nevoie fără alte dificultăți.

Pacienții trebuie să știe că unele medicamente pot fi eliberate doar pe bază de prescripție medicală, în timp ce altele pot fi cumpărate fără rețetă. Foto ilustrativ: Shutterstock

Ce spune legea despre eliberarea medicamentelor

Maria-Raluca Găvan, farmacist, a vorbit pentru Libertatea și despre legislația pe care ea și colegii săi sunt obligați să o respecte în activitatea de zi cu zi. Eliberarea medicamentelor în farmacii este reglementată prin mai multe acte normative din România, printre care Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și Legea farmaciei nr. 266/2008. Acestea stabilesc că unele medicamente pot fi eliberate doar pe bază de prescripție medicală, în timp ce altele pot fi cumpărate fără rețetă.

Încadrarea medicamentelor în aceste categorii este realizată de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), instituția care autorizează punerea pe piață a medicamentelor și stabilește modul în care acestea pot fi eliberate. În practică, există mai multe tipuri de prescripții medicale, unele care rămân în farmacie și altele care pot fi folosite de pacient pentru a ridica tratamentul într-o anumită perioadă.

Pentru anumite medicamente, precum cele stupefiante sau psihotrope, legislația este și mai strictă. Acestea pot fi prescrise doar pe formulare speciale, cu serie și număr unic, reglementate prin Legea nr. 339/2005, pentru a preveni utilizarea sau eliberarea necorespunzătoare a acestor tratamente.

În cazul antibioticelor și antimicoticelor, farmaciștii trebuie să respecte și Ordinul Ministrului Sănătății nr. 63/2024, care stabilește reguli pentru prescrierea și eliberarea acestor medicamente la nivel național.