Uniunea Europeană înăsprește regulile din traficul rutier: Parlamentul European va vota marți, în mod definitiv, noile norme privind permisele de conducere, iar acestea aduc schimbări majore pentru milioane de șoferi și pentru cei care abia își iau permisul auto.

Statele membre vor avea la dispoziție trei ani pentru a transpune noile cerințe în legislația națională, plus încă un an pentru aplicarea completă.

Iată principalele modificări planificate:

Permis de conducere digital valabil în toată UE din 2030

Până cel târziu în 2030, permisul de conducere va deveni digital. În Austria, permisul digital pe telefon există deja, dar deocamdată este valabil doar pe teritoriul național.

În viitor, permisul digital pe smartphone va fi recunoscut în întreaga Uniune Europeană.

Cei care preferă în continuare varianta clasică, din plastic, o vor putea păstra – ambele forme vor avea aceeași valoare juridică.

Interdicții de conducere valabile peste granițe

Șoferii vitezomani, agresivi sau prinși băuți la volan trebuie să fie mai atenți: în caz de abateri grave de la regulile de circulație într-un stat membru al UE, se va putea impune interdicția de a conduce pe întreg teritoriul Uniunii.

Astfel, contravenienții vor fi trași la răspundere în toate statele membre, indiferent unde și-au obținut permisul.

Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”
Recomandări
Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Aceasta regulă se aplică, de exemplu, cazurilor de conducere sub influența alcoolului sau drogurilor, accidentelor mortale ori depășirilor extreme de viteză. Noile prevederi vor intra în vigoare după ce vor fi incluse în legislația națională.

Permis de conducere de la 17 ani în toată UE

Ceea ce în Austria este deja realitate ar urma să fie extins la nivel european: tinerii vor putea conduce de la 17 ani, sub supravegherea unui adult. Măsura este utilă, de pildă, pentru deplasările în vacanță.

Permis pentru camioane de la 18 ani

Pentru a combate lipsa de șoferi în domeniul transporturilor, UE reduce vârsta minimă: permisul pentru camioane va putea fi obținut de la 18 ani, iar cel pentru autobuze de la 21 de ani.

Scopul este de a permite firmelor de transport și companiilor de transport public să formeze mai repede personal nou.

Fără controale medicale obligatorii pentru vârstnici

O propunere foarte discutată a fost, în cele din urmă, eliminată: nu vor exista controale medicale obligatorii pentru șoferii vârstnici.

Fiecare stat membru va decide singur dacă introduce examene medicale sau teste de autoevaluare.

Conținut nou în școlile de șoferi

Subiecte precum folosirea telefonului la volan, unghiurile moarte și sistemele de asistență vor fi tratate mai serios la cursurile auto. De asemenea, se va pune mai mult accent pe interacțiunea cu pietonii, copiii și bicicliștii.

În urma mai multor solicitări ale eurodeputaților, noile cerințe privind cursurile și examenele pentru obținerea permisului vor pune un accent mai mare pe conștientizarea riscurilor.

Rulote de până la 4,25 tone cu permis categoria B

Șoferii de rulote vor beneficia de un avantaj: cu permisul de categoria B va fi posibilă conducerea vehiculelor de până la 4,25 tone, cu condiția efectuării unui curs special sau a promovării unui test suplimentar.

Fiecare stat va putea decide dacă impune instruire, examen auto sau ambele variante, în acest caz.

Perioada de valabilitate a permisului auto

Permisele de conducere pentru motociclete și autovehicule vor fi valabile 15 ani, statele membre urmând să aibă posibilitatea să reducă această perioadă la 10 ani, dacă permisul de conducere este folosit și ca act de identitate la nivel național, informează Parlamentul European.

Permisele de conducere pentru camioane și autobuze vor fi valabile cinci ani. Țările Uniunii pot reduce perioada de valabilitate în cazul șoferilor cu vârsta de 65 de ani sau peste, pentru a condiționa deținerea permisului de controale medicale sau cursuri de actualizare a cunoștințelor mai dese.

Reguli mai dure pentru șoferii începători

Normele UE vor stabili, în premieră, o perioadă de probă de cel puțin doi ani în cazul șoferilor fără experiență.

În această perioadă, șoferii începători vor trebui să respecte norme mai stricte și vor fi supuși unor sancțiuni mai dure dacă ei conduc sub influența alcoolului sau dacă nu folosesc centura de siguranță sau sistemele de siguranță pentru copii.

Mai puțini morți în trafic

Noile reglementări fac parte din planul amplu al UE privind siguranța rutieră. Până în 2030, Uniunea își propune să reducă la jumătate numărul de morți în accidente rutiere – un obiectiv încă departe de a fi atins.

În ultimii cinci ani, numărul morților în accidente rutiere a scăzut doar cu aproximativ 12%.

Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene, în 2024 s-au înregistrat 19.940 de decese în accidente de circulație la nivelul UE, o scădere de 2% față de anul precedent.

Raportat la populație, cele mai sigure drumuri sunt în Suedia (20 de morți la un milion de locuitori) și în Danemarca (24 de morți la un milion de locuitori).

La noi, recent, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat noi reguli importante pe care toți șoferii români trebuie să le afle. De departe, cele mai importante modificări din Codul Rutier se vor referi la amenzi, la metodele de sancționare și la digitalizare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Alegerile la Primăria București vor fi pe 7 decembrie. Decizia, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR. Ce s-a mai stabilit
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scandal la Casa Albă! Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o ceartă cu țipete și înjurături care a zguduit tot biroul. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise a șocat întreaga lume politică!
Viva.ro
Scandal la Casa Albă! Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o ceartă cu țipete și înjurături care a zguduit tot biroul. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise a șocat întreaga lume politică!
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor
Unica.ro
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
Elle.ro
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.RO
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Parteneri
S-a dus și el! L-au găsit mort pe uriașul nostru artist. Lumea muzicii românești, în stare de șoc total! Nimeni nu se aștepta la o asemenea veste! Maestrul a frânt inimile tuturor!
Libertateapentrufemei.ro
S-a dus și el! L-au găsit mort pe uriașul nostru artist. Lumea muzicii românești, în stare de șoc total! Nimeni nu se aștepta la o asemenea veste! Maestrul a frânt inimile tuturor!
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Petre Lăzăroiu, fost judecător al CCR, are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”
Știri România 14:30
Petre Lăzăroiu, fost judecător al CCR, are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”
România, țara miilor de vrăjitoare: doar Bucureștiul și Moscova au Academii de Vrăjitorie, înființate după „modelul Hogwarts”
Știri România 14:26
România, țara miilor de vrăjitoare: doar Bucureștiul și Moscova au Academii de Vrăjitorie, înființate după „modelul Hogwarts”
Parteneri
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Adevarul.ro
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Dezvăluiri despre scandalul de la finalul derby-ului Dinamo – Rapid! Cine a dat muzica la maximum ca galeria giuleşteană să nu se audă la final
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre scandalul de la finalul derby-ului Dinamo – Rapid! Cine a dat muzica la maximum ca galeria giuleşteană să nu se audă la final
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
Elle.ro
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Unica.ro
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Roxana Hulpe, mărturisire emoționantă din viața de mamă: „Azi am pierdut o luptă. Copilul mi-a spus că nu-i place de mine”
Stiri Mondene 15:38
Roxana Hulpe, mărturisire emoționantă din viața de mamă: „Azi am pierdut o luptă. Copilul mi-a spus că nu-i place de mine”
Jennifer Lopez, acuzată de infidelitate de fostul soț: „Lumea trebuie să știe că tu ești problema”. Artista nu s-a simțit niciodată iubită
Stiri Mondene 15:15
Jennifer Lopez, acuzată de infidelitate de fostul soț: „Lumea trebuie să știe că tu ești problema”. Artista nu s-a simțit niciodată iubită
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
SONDAJ. Doar 3% dintre români mai au încredere în politicieni. Nicuşor Dan: Au dreptate să fie dezamăgiți
ObservatorNews.ro
SONDAJ. Doar 3% dintre români mai au încredere în politicieni. Nicuşor Dan: Au dreptate să fie dezamăgiți
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Parteneri
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.ro
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
GSP.ro
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
Parteneri
Accident în lanţ în Capitală: Şoferiţă cercetată după ce a fugit de la locul accidentului
Mediafax.ro
Accident în lanţ în Capitală: Şoferiţă cercetată după ce a fugit de la locul accidentului
VIDEO Declarații dureroase după moartea gravidei care locuia în blocul unde s-a produs explozia. Va fi îngropată înainte de nuntă, în mireasă: „Nu are ce să mai îmbrace, o punem deasupra”
StirileKanalD.ro
VIDEO Declarații dureroase după moartea gravidei care locuia în blocul unde s-a produs explozia. Va fi îngropată înainte de nuntă, în mireasă: „Nu are ce să mai îmbrace, o punem deasupra”
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Wowbiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Redactia.ro
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Cum și-a prevestit sfârșitul gravida care a murit în explozia din Rahova. Mama tinerei a făcut dezvăluiri sfâșietoare: &quot;Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc!&quot;
KanalD.ro
Cum și-a prevestit sfârșitul gravida care a murit în explozia din Rahova. Mama tinerei a făcut dezvăluiri sfâșietoare: &quot;Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc!&quot;

Politic

Alegerile la Primăria București vor fi pe 7 decembrie. Decizia, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR. Ce s-a mai stabilit
BREAKING NEWS
Politică 14:41
Alegerile la Primăria București vor fi pe 7 decembrie. Decizia, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR. Ce s-a mai stabilit
DIICOT a extins ancheta în dosarul Nordis, în care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost inculpați. Sunt aproape 1.000 de păgubiți și un prejudiciu total de 75 milioane de euro
Politică 11:57
DIICOT a extins ancheta în dosarul Nordis, în care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost inculpați. Sunt aproape 1.000 de păgubiți și un prejudiciu total de 75 milioane de euro
Parteneri
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
ZiaruldeIasi.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar cu datorii uriașe
Fanatik.ro
CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar cu datorii uriașe
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței