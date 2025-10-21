Uniunea Europeană înăsprește regulile din traficul rutier: Parlamentul European va vota marți, în mod definitiv, noile norme privind permisele de conducere, iar acestea aduc schimbări majore pentru milioane de șoferi și pentru cei care abia își iau permisul auto.

Statele membre vor avea la dispoziție trei ani pentru a transpune noile cerințe în legislația națională, plus încă un an pentru aplicarea completă.

Iată principalele modificări planificate:

Permis de conducere digital valabil în toată UE din 2030

Până cel târziu în 2030, permisul de conducere va deveni digital. În Austria, permisul digital pe telefon există deja, dar deocamdată este valabil doar pe teritoriul național.

În viitor, permisul digital pe smartphone va fi recunoscut în întreaga Uniune Europeană.

Cei care preferă în continuare varianta clasică, din plastic, o vor putea păstra – ambele forme vor avea aceeași valoare juridică.

Interdicții de conducere valabile peste granițe

Șoferii vitezomani, agresivi sau prinși băuți la volan trebuie să fie mai atenți: în caz de abateri grave de la regulile de circulație într-un stat membru al UE, se va putea impune interdicția de a conduce pe întreg teritoriul Uniunii.

Astfel, contravenienții vor fi trași la răspundere în toate statele membre, indiferent unde și-au obținut permisul.

Aceasta regulă se aplică, de exemplu, cazurilor de conducere sub influența alcoolului sau drogurilor, accidentelor mortale ori depășirilor extreme de viteză. Noile prevederi vor intra în vigoare după ce vor fi incluse în legislația națională.

Permis de conducere de la 17 ani în toată UE

Ceea ce în Austria este deja realitate ar urma să fie extins la nivel european: tinerii vor putea conduce de la 17 ani, sub supravegherea unui adult. Măsura este utilă, de pildă, pentru deplasările în vacanță.

Permis pentru camioane de la 18 ani

Pentru a combate lipsa de șoferi în domeniul transporturilor, UE reduce vârsta minimă: permisul pentru camioane va putea fi obținut de la 18 ani, iar cel pentru autobuze de la 21 de ani.

Scopul este de a permite firmelor de transport și companiilor de transport public să formeze mai repede personal nou.

Fără controale medicale obligatorii pentru vârstnici

O propunere foarte discutată a fost, în cele din urmă, eliminată: nu vor exista controale medicale obligatorii pentru șoferii vârstnici.

Fiecare stat membru va decide singur dacă introduce examene medicale sau teste de autoevaluare.

Conținut nou în școlile de șoferi

Subiecte precum folosirea telefonului la volan, unghiurile moarte și sistemele de asistență vor fi tratate mai serios la cursurile auto. De asemenea, se va pune mai mult accent pe interacțiunea cu pietonii, copiii și bicicliștii.

În urma mai multor solicitări ale eurodeputaților, noile cerințe privind cursurile și examenele pentru obținerea permisului vor pune un accent mai mare pe conștientizarea riscurilor.

Rulote de până la 4,25 tone cu permis categoria B

Șoferii de rulote vor beneficia de un avantaj: cu permisul de categoria B va fi posibilă conducerea vehiculelor de până la 4,25 tone, cu condiția efectuării unui curs special sau a promovării unui test suplimentar.

Fiecare stat va putea decide dacă impune instruire, examen auto sau ambele variante, în acest caz.

Perioada de valabilitate a permisului auto

Permisele de conducere pentru motociclete și autovehicule vor fi valabile 15 ani, statele membre urmând să aibă posibilitatea să reducă această perioadă la 10 ani, dacă permisul de conducere este folosit și ca act de identitate la nivel național, informează Parlamentul European.

Permisele de conducere pentru camioane și autobuze vor fi valabile cinci ani. Țările Uniunii pot reduce perioada de valabilitate în cazul șoferilor cu vârsta de 65 de ani sau peste, pentru a condiționa deținerea permisului de controale medicale sau cursuri de actualizare a cunoștințelor mai dese.

Reguli mai dure pentru șoferii începători

Normele UE vor stabili, în premieră, o perioadă de probă de cel puțin doi ani în cazul șoferilor fără experiență.

În această perioadă, șoferii începători vor trebui să respecte norme mai stricte și vor fi supuși unor sancțiuni mai dure dacă ei conduc sub influența alcoolului sau dacă nu folosesc centura de siguranță sau sistemele de siguranță pentru copii.

Mai puțini morți în trafic

Noile reglementări fac parte din planul amplu al UE privind siguranța rutieră. Până în 2030, Uniunea își propune să reducă la jumătate numărul de morți în accidente rutiere – un obiectiv încă departe de a fi atins.

În ultimii cinci ani, numărul morților în accidente rutiere a scăzut doar cu aproximativ 12%.

Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene, în 2024 s-au înregistrat 19.940 de decese în accidente de circulație la nivelul UE, o scădere de 2% față de anul precedent.

Raportat la populație, cele mai sigure drumuri sunt în Suedia (20 de morți la un milion de locuitori) și în Danemarca (24 de morți la un milion de locuitori).

La noi, recent, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat noi reguli importante pe care toți șoferii români trebuie să le afle. De departe, cele mai importante modificări din Codul Rutier se vor referi la amenzi, la metodele de sancționare și la digitalizare.



