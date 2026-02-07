Clasificarea câinilor periculoși și agresivi

Legislația încadrează câinii în două categorii principale:

Câini periculoși:

Categoria I: câini de luptă și de atac, precum Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii acestora.

Categoria II: rase precum American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiler, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso și metișii lor.

Câini agresivi:

Orice câine care atacă sau mușcă persoane ori animale domestice fără a fi provocat.

Câini care participă la lupte sau au fost antrenați în acest scop.

Excepții: câinii care apără o proprietate privată sau publică și cei folosiți de unități militare ori de poliție în misiuni.

Obligațiile legale ale proprietarilor de câini periculoși și documentele necesare la poliție

Deținătorii de câini periculoși trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Să aibă minimum 18 ani și capacitate deplină de exercițiu.

Să nu aibă condamnări pentru infracțiuni contra persoanei.

În plus, aceștia trebuie să înregistreze câinii la Asociația Chinologică Română, să inscripționeze „Câine periculos” sau „Câine agresiv” pe o plăcuță vizibilă la domiciliu și să se asigure că animalul poartă botniță și lesă când se află în spații publice. Câinii din categoria I trebuie sterilizați obligatoriu, iar acest lucru trebuie certificat de un medic veterinar în carnetul de sănătate.

Proprietarii trebuie să depună la poliție:

Adeverința de încadrare a câinelui emisă de Asociația Chinologică Română.

Declarație pe propria răspundere cu detalii despre câine (microcipare, vaccinare antirabică, sterilizare, asigurare de răspundere civilă).

Nerespectarea acestor reglementări poate atrage sancțiuni severe:

Lipsa măsurilor de prevenire a unui atac canin asupra unei persoane poate fi pedepsită cu închisoare între 6 luni și 3 ani sau cu amendă.

Organizarea de lupte între câini sau antrenarea acestora pentru astfel de activități poate aduce pedepse similare.

Amenda pentru nerespectarea obligațiilor privind accesul câinilor în spații publice poate varia între 1.500 și 3.000 de lei.

Confiscarea câinilor agresivi sau periculoși poate fi dispusă de poliție în termen de două zile de la o hotărâre judecătorească definitivă. Animalele confiscate sunt plasate în grija organizațiilor pentru protecția animalelor, conform reglementărilor.

Câinii periculoși nu au voie în localuri publice, mijloace de transport în comun sau alte spații publice, cu excepția drumurilor publice și căilor de acces către acestea. Chiar și în aceste cazuri, este obligatorie utilizarea botniței și a lesei sau a hamului.

Pentru a deține un câine periculos sau agresiv, proprietarii trebuie să-l evalueze și să-l înregistreze în Registrul de Evidență al Câinilor Periculoși, Agresivi și Utilitari (RECPAU). De regulă, câinii sub 6 luni nu sunt evaluați, cu excepția cazurilor în care există acte de origine recunoscute de Asociația Chinologică Română.

