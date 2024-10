IDF a anunțat, recent, că va împiedica toate transporturile de arme din Iran către gruparea teroristă Hezbollah din Liban, care sunt de regulă livrate prin Siria.

De altfel, acestea nu sunt primele tensiuni dintre armata rusă și cea israeliană. La sfârșitul lunii septembrie, forțele ruse au interceptat și distrus 13 rachete israeliene care vizau orașul Tartus. Acesta este un punct cheie pentru forțele ruse care operează în Orientul Mijlociu.

#BREAKING: For the first time in history, the #Israel Air Force targeted a #Russian military base! #Hmeimim Air Base in #Latakia was targeted by the #IsraeliAirFoce over its recent use by the #IRGC Quds Force for sending weapons to #Syria in-order to be delivered to #Hezbollah… pic.twitter.com/HkwIOLQIu5