Direcția de informații din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării a anunțat miercuri că, în urma unui atac asupra unei mașini în care se aflau presupuși colaboraționiști, o persoană a fost ucisă, iar o alta a fost spitalizată în orașul Herson, ocupat de trupele ruse, informează The Kyiv Independent.

⚡️Intelligence: Car with 2 Russia’s collaborators blown up in occupied Kherson.



According to Ukraines Defense Ministry Intelligence Directorate, 1 person was killed and 1 hospitalized as a result of the attack that was prepared by the local resistance movement.