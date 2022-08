Ucraina a transmis că orice acord de pace negociat cu Moscova depinde de încetarea focului și de retragerea trupelor ruse.

Declarațiile au fost făcute de consilierul președintelui ucrainean, Mihailo Podoliak, la scurt timp după ce fostul cancelar german Gerhard Schroeder a spus, după o întâlnire cu Vladimir Putin, că Rusia vrea să încheie războiul la masa tratativelor și că există posibilitatea de a ajunge, încet-încet, la încetarea focului.

Moscow is raising the terror level with one hand, and inviting to surrender with the other. Shredder — a well-known herald of the Empire and a voice at the ru-tsar’s court. If Moscow wants dialogue, it is up to them. First, a cease-fire and troops withdrawal, then – constructive. pic.twitter.com/uo8SphEJlv