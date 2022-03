Tolstoi a afirmat că Rusia se retrage din Consiliul Europei „din propria sa voință”, aceasta fiind „o decizie echilibrată și deliberată”.

Marți seară, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei va analiza o rezoluție în acest sens, care, dacă va fi aprobată, va duce la inițierea procedurii de excludere completă a Rusiei din organismul internațional, din cauza războiului declanșat în Ucraina.

La ieșirea din Consiliul Europei, Rusia va denunța Convenția Europeană a Drepturilor Omului, a declarat șeful comitetului internațional al Dumei de Stat, Leonid Slutsky.

„Rusia va fi forțată să denunțe Convenția Europeană a Drepturilor Omului din cauza retragerii acesteia din Consiliul Europei”, a precizat deputatul rus, potrivit Nexta, canalul media al opoziției din Belarus.

