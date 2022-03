Raidul aerian a avut loc luni, 14 martie, în jurul orei locale 5.20, aceeași cu a Bucureștiului. Cel puțin două rachete au lovit turnul de televiziune, care este complet distrus, potrivit imaginilor postate pe pagina personală de Facebook de primarul Oleksandr Tretiak.

Potrivit bilanțului anunțat de Administrația Militară Regională, cel puțin 9 persoane au murit și alte 9 au fost rănite. Cei 200 de salvatori continuă operațiunile de căutare ale supraviețuitorilor și la ora redactării acestei știri.

În raioanele de nord ale regiunii a fost reluată difuzarea prin cablu a posturilor tv, care a fost întreruptă după bombardament. Posturile de radio ale radiodifuzorilor locali transmit din nou.

Building near #Antopil TV tower has been bombed by air strike this morning according to @interfaxua.#Geolocated:50.59945440, 26.420963332

