„Nu mai există niciun dubiu cu privire la poziția Israelului în acest conflict sângeros”, a scris duminică Shai, pe pagina sa de Twitter. „A venit timpul ca și Ucraina să primească ajutor militar, așa cum oferă SUA și țările NATO”, a precizat oficialul guvernamental israelian.

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide.