Mihailo Podoliak, principalul consilier al președintelui Ucrainei, a exclus orice armistițiu pentru a pune capăt războiului, care ar implica menținerea de forțe ruse în părțile ocupate ale Ucrainei.

După propunerea de armistițiu făcută de Lukașenko, respinsă între timp și de Kremlin, Podoliak a transmis că orice încetare a focului care ar conferi Rusiei dreptul de a rămâne în teritoriile ocupate ale Ucrainei ar fi „total inadmisibil”.

„Ucraina are dreptul de a muta trupe și echipamente pe teritoriul său după cum consideră necesar”, a subliniat Podoliak.

Once again by points. Any ceasefire will mean RFs right to stay in the occupied territories. This is totally inadmissible… ?? has the right to move troops and equipment on its territory as it deems necessary. Weird „peacekeepers” look ridiculous.