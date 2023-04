Forțele ruse a atacat în primele ore ale zilei de vineri, 28 aprilie, mai multe zone din Ucraina, de la capitala Kiev până la regiunile centrale și sudice, iar cel puțin trei persoane au fost ucise, relatează Ukrainska Pravda, The Guardian și Reuters.

Alarma de raid aerian a răsunat în timpul nopții pe tot teritoriul Ucrainei.

O femeie și un copil de trei ani au fost uciși în orașul Dnipro, a anunțat primarul Borys Filatov într-un mesaj pe Telegram.

În orașul Uman, din regiunea centrală Cerkasî, o rachetă a lovit o clădire rezidențială cu mai multe etaje, cinci persoane fiind rănite și transportate la spital.

Night #Russian shelling in #Uman, #Ukraine: multistore residential building was hit.

3 people killed, 8 more injured, according to head of the Cherkasy Regional Administration, Ihor Taburets.

Search and rescue operation is ongoing, figures may not be final. #RussianWarCrimes pic.twitter.com/IZWx4jehgX