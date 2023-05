Introduse la începutul acestui an, bombele ghidate ale Rusiei pot fi lansate dincolo de raza de acțiune efectivă a sistemelor de apărare antiaeriană ucrainene, lăsând Ucrainei, deocamdată, opțiuni limitate pentru a le contracara, scrie The Kyiv Independent.

⚡️Today, the enemy carried out 1 airstrike on the territory of the Velikopysarovska community, — Sumy Regional Military Administration reported.



For preliminary information – all without victims and destruction of civil infrastructure. pic.twitter.com/11yWbvWQLM