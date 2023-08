LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 529 | Atac masiv al Rusiei: un centru de transfuzii din Harkov, printre ținte. „Sunt morți și răniți”, spune Zelenski

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a afirmat că o „salvă” de rachete a lovit sâmbătă Ucraina, după ce Rusia a promis represalii rapide pentru atacurile asupra navelor sale din Marea Neagră, relatează Sky News.

„Rusia a dezlănțuit o nouă salvă de rachete asupra Ucrainei în această sâmbătă”, a scris Dmitro Kuleba, într-un mesaj publicat pe Twitter.

Russia unleashed another salvo of missiles on Ukraine this Saturday. Russia will not stop until it is stopped. The global community must focus on enforcing a just and lasting peace: arming Ukraine, including with F-16s to close the sky, and implementing Ukraines Peace Formula.