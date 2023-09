Ministerul ucrainean al Apărării a confirmat duminică atacul asupra infrastructurii portuare din Ucraina, relatează Al Jazeera și The Guardian.

Kievul afirmă că a distrus 22 de drone rusești din 25, în sudul regiunii Odesa, în timp ce Moscova a anunțat că a lovit portul dunărean Reni, aflat în apropiere de granița cu România, stat membru NATO.

„În noaptea de 2 spre 3 septembrie 2023, ocupanții ruși au lansat mai multe valuri de atacuri cu drone Shahed-136/131 din sud și sud-est”, au scris Forțele Aeriene ucrainene, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Au fost lansate 25 de drone de atac de fabricație iraniană, iar „22 dintre ele au fost distruse de forțele și mijloacele Forțelor Aeriene în cooperare cu apărarea antiaeriană a altor componente ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei”, a precizat Ministerul ucrainean al Apărării.

Today, russian terrorists once again struck Ukraine’s port infrastructure. Out of 25 launched Shahed-136/131 combat drones, 22 were shot down. There were hits, and a fire broke out, which was quickly contained. Unfortunately, two port employees were injured.



