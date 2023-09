De la începutul invaziei lansate în Ucraina pe 22 februarie 2022, Rusia a pierdut 271.790 de militari, dintre care 350 în ultima zi, potrivit unui raport al Statul Major General al forțelor armate ucrainene, publicat sâmbătă, 16 septembrie, relatează The Kyiv Independent .

„După un eșec semnificativ în apropiere de Novoyegorovka și alte câteva încercări de atac în diferite direcții, rușii s-au concentrat până în prezent pe aducerea rezervelor lor. Ei nu au desfășurat acțiuni ofensive pe teren în ultimele zile. Dar au crescut intensitatea raidurilor aeriene. Sub presiunea loviturilor aeriene ale inamicului se află Novoselivske , Novoegorovka, Makeevka, Nevske și Belogorovka”, precizează autoritățile ucrainene din Luhansk, adăugând că unele zone populate sunt lovite zilnic de forțele ruse.

The Washington Post afirmă că Zelenski va vizita, de asemenea, Congresul SUA pentru a-i determina pe legislatori să aprobe un ajutor suplimentar de 24 de miliarde de dolari pentru Ucraina.

Reprezentantul Casei Albe a anunțat, de asemenea, că următoarea reuniune a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, cunoscut sub numele de formatul Ramstein, va avea loc la începutul săptămânii viitoare.

În plus, Ucraina a fost de acord să pună în aplicare orice măsuri legale (inclusiv, de exemplu, un sistem de licențe de export) în termen de 30 de zile pentru a evita o creștere bruscă a prețurilor la cereale.

15 sept. - Acum 15 ore Ucraina a lovit „cu succes” ținte rusești atât cu rachete de croazieră Storm Shadow, cât și cu rachete SCALP franceze

Piloții Forțelor Aeriene ucrainene au lovit cu succes ținte rusești atât cu rachete de croazieră Storm Shadow britanice, cât și cu rachete de croazieră SCALP franceze, și așteaptă cu nerăbdare să primească rachete Taurus germane pentru o eficiență și mai mare, potrivit Ukrainska Pravda.

„Mass-media britanice și franceze se întreabă ce tip de rachete de croazieră au folosit piloții ucraineni pentru a trimite navele Minsk și Rostov pe Don în aceeași direcție ca și crucișătorul Moskva.

„Acest lucru este perfect logic, deoarece ar fi greu de imaginat o reclamă mai bună pentru un producător național de arme.”

„Iată raportul meu! Forțele aeriene dispun de două tipuri de rachete de croazieră furnizate de partenerii noștri pentru a lupta împotriva ocupantului. Noi atârnăm Storm Shadows britanice sub aripa stângă a unui Su-24M și SCALP-uri franceze sub aripa dreaptă. Ambele rachete funcționează perfect – ocupantul nu are nicio șansă!”, a declarat Generalul-locotenent Mykola Oleshchuk, comandantul Forțelor Aeriene.

Comandantul Forțelor Aeriene a publicat o înregistrare video în care președintele Volodimir Zelenski semnează o rachetă SCALP, în timpul festivităților de marcare a Zilei Forțelor Aeriene Ucrainene.

Storm Shadow під ліве крило бомбардувальника Су-24М, Scalp – під праве, ворогу – нещадна „бавовна” ?

ВІДЕО Повітряних сил pic.twitter.com/WcAi8rYlf3 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 15, 2023

Oleshchuk a mulțumit încă o dată partenerilor occidentali ai Ucrainei pentru armele și echipamentele care ajută la distrugerea agresorului și la eliberarea pământului ucrainean.