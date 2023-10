Casa Albă a declarat că, între 7 septembrie și 1 octombrie, o navă sub pavilion rusesc a transportat armament dintr-un depozit de muniții nord-coreean într-un port rusesc. De acolo, încărcătura ar fi fost transportată într-un bază militar rus, relatează postul BBC, citat de The Guardian.

„Condamnăm furnizarea de către Coreea de Nord a acestui echipament militar către Rusia”, a declarat consilierul american pentru securitate națională, Paul Kirby. „Vom continua să monitorizăm orice noi livrări de arme către Rusia”, a adăugat el.

