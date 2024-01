LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 679 I Zelenski: Rusia a lansat 500 de rachete și drone asupra Ucrainei în ultimele 5 zile

Atacurile ruseşti cu rachete şi drone asupra Kievului şi a oraşului Harkov au ucis cel puţin cinci persoane, au anunțat oficialii ucraineni.

Andriy Kostin, procurorul general al Ucrainei, a spus că cel puţin 115 persoane au fost rănite. „Copii şi familii întregi” se numără printre răniţi, a precizat Kostin, care a calificat atacurile drept „un act flagrant de terorism”, scrie The Guardian.

Russia is once again trying to plunge Ukraine into darkness with a large-scale attack on civilian infrastructure. We have official information about 5 people killed. At least 115 have been injured, including children and entire families. Rescue efforts continue. Prosecutors and… pic.twitter.com/rtM93RgfYt