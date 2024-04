Un incendiu a izbucnit la instalaţiile energetice şi de combustibil din regiunea rusă Smolensk, după un atac cu drone lansat de Ucraina, a anunțat Vasili Anokhin, guvernatorul regiunii vestice, citat de Reuters.

„Regiunea noastră este din nou atacată de drone ucrainene. Ca urmare a atacului inamic asupra instalaţiilor civile de combustibil şi energie, au izbucnit incendii în districtele Smolensk şi Yartsevo”, a declarat Anokhin pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Nu este clar ce instalaţii au luat foc. Reuters notează că nu există rafinării mari de petrol în regiunea Smolensk.

Separat, Igor Artamonov, guvernatorul regiunii Lipetsk din sud-vestul Rusiei, a declarat că o dronă de acolo a căzut asupra unei zone industriale.

El a transmis pe Telegram că nu au existat răniţi, dar locuitorii din apropiere au fost evacuați ca măsură de precauție.

In the Smolensk region of Russia an oil refinery is on fire after a UAV strike pic.twitter.com/mYj7Opg7FS