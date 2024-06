LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 849 | Atac masiv cu drone asupra regiunii ruse Krasnodar

Armata ucraineană a desfăşurat întăriri în sectorul Ceasiv Iar, un punct strategic pe frontul de est, o „uşă” către mari oraşe miniere din Donbas, relatează AFP, potrivit news.ro.

Moscova vizează acest oraş, în prezent în ruină, cu scopul de a străpunge către Kramatorsk, principalul oraş aflat în continuare sub control ucrainean în regiune, considerat „garnizoana” frontului de est.

„Unităţi din Brigada Mecanizată 24 au fost redesfăşurate să întărească apărarea în sectorul Ceasiv Iar”, a anunţat joi această unitate într-un comunicat postat pe Facebook.

#849dayofwar



💬 Russian forces continued offensive operations in the Toretsk direction (southwest of Chasiv Yar and west of Horlivka) on June 19 and 20 but did not make confirmed advances, – The Study of War#Ukraine #UkraineWar pic.twitter.com/hawsS6fC0y