09:34 - Acum 35 minute Mărturiile unui soldat rus care a dezertat în Ucraina

Un soldat rus cu numele de cod „Silver” a dezertat în Ucraina, potrivit Legiunii „Libertate Rusiei”, proiectului „Vreau să trăiesc” şi serviciului secret militar ucrainean, relatează CNN, potrivit news.ro.

„Silver”, în vârstă de 24 de ani, a fost un militar activ în unitatea „Storm” înainte de a se oferi voluntar pentru Legiunea „Libertate Rusiei” în timpul „iernii 2024”, a declarat Legiunea, care reuneşte un grup de disidenţi ruşi care luptă pentru Ucraina.

„Am vrut să servesc în armată, am depus un jurământ pentru a-mi proteja patria. Patria mea este acolo (în Rusia – n.r.) şi nimeni nu a atacat-o. Nu am vrut să servesc pentru Rusia în timpul războiului şi nu am vrut să mor pentru Putin”, a spus el.

Soldatul dezertor spune că a luat parte, ca operator de drone, la luptele din zona Avdiivka din estul Ucrainei. De asemenea, el a servit anterior la graniţa ruso-chineză.

