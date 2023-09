Liviu are nevoie de 200.000 de euro pentru o operație de îndreptare a oaselor toracelui. Deformarea pune în pericol viața băiatului bolnav de morbus osler și de cancer

Liviu-Alexandru Stoian, din Alexandria, Teleorman, este într-o continuă luptă pentru supraviețuire încă din ziua în care s-a născut. De-a lungul anilor, boli îngrozitoare precum cancerul, hidronefroza, maladia morbus osler (n.r. – o afecțiune extrem de rară a vaselor de sânge care îi provoacă hemoragii dese și foarte puternice), dar și o malformație genetică ce i-a atacat piciorul drept îl chinuie pe bietul copil care are 15 ani. Recent, medicii austrieci care îl tratează i-au recomandat o operație de îndreptare a oaselor cutiei toracice care îi apasă pe inimă și pe plămâni, intervenție care costă aproximativ 200.000 de euro.

Ajutorul uriaș al oamenilor cu suflet care s-au alăturat campaniei umanitare inițiată de Fundația Ringier România a făcut posibil ca Liviu să ajungă, luna trecută, în Austria pentru investigații complexe, dar și pentru menținerea sub control a bolilor de care suferă de atâta amar de vreme (n.r. – cancer, hidronefroză și maladia morbus osler). Drumul în capitala Vienei, la „Wiener Privatklinik-WPK”, era obligatoriu, cu atât mai mult cu cât, în ultima perioadă, Liviu – olimpic la engleză – acuza dureri puternice în piept, iar oasele cutiei toracice i se deformează.

Teama mamei sale ca aceste noi simptome – dureri în piept și deformarea oaselor tracice – să fie rezultatul unor complicații medicale cauzate de maladiile de care băiatul ei suferă a fost, din nefericire, confirmată de specialiștii austrieci.

„În ultima vreme, am observat că oasele toracelui, în zona sternului, se strâmbă vizibil. În plus, bietul copil îmi spunea că are dureri și că respirația îi este îngreunată. Așa că vizita la medicii din Austria (n.r. – la „Wiener Privatklinik-WPK”) devenise obligatorie nu numai pentru controlul celorlalte boli de care suferă, ci și pentru aceste noi simptome. După consult, doctorii vienezi ne-au dat un verdict care m-a îngrozit. Oasele cutiei toracice ale lui Liviu sunt într-un continuu proces de deformare!

Cu fiecare zi care trece, viața lui Liviu este în pericol, pentru că deformarea oaselor toracice duce la comprimarea lentă a inimii, care acum nu pompează la capacitate, dar și a plămânilor, care funcționează la doar 76 la sută din capacitate… O cauză ar putea fi tratamentele chimio pe care le-a făcut, dar și moștenirea genetică ce a cauzat, chiar de la naștere, și acea malformație a piciorului drept (n.r. – întors înspre călcâi)”, ne-a spus Georgiana Stoian, 37 de ani, mama lui Liviu, care, la rându-i, este în atenția medicilor oncologi.