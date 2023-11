Inginerul care a creat motorul elicopterului Ingenuity este un palestinian ai cărui părinți sunt în Gaza: „Au bombardat strada lor, apoi am pierdut legătura”

Elbasyouni a fost implicat în proiectarea elicopterului-robot pentru Mars 2020, misiunea NASA. Drona Ingenuity a făcut istorie în 2021, când a ajuns pe Marte, unde a înregistrat vederi uimitoare ale terenului stâncos al Planetei Roșii.

„Un lucru pe care l-am învățat este că Pământul este un loc foarte special”, spune inginerul. „Chiar și cel mai rău loc de pe Pământ este mai bun pentru viață decât cel mai bun loc de pe Marte”, a adăugat el.

În orașul unde a copilărit Elbasyouni, Beit Hanoun din Fâșia Gaza, ingeniozitatea l-a făcut un fiu mândru al Palestinei.

Portretul lui a apărut în școli și pe bannere de-a lungul străzii principale. Unchiul lui Elbasyouni a organizat o mare sărbătoare în Beit Hanoun în onoarea nepotului său, la care a participat și primarul orașului.

„A fost un moment de mare mândrie”, își amintește Elbasyouni.

Pe 7 octombrie, el s-a trezit cu un val de mesaje, după ce luptătorii Hamas au lansat un atac-surpriză asupra civililor israelieni în apropierea graniței cu Fâșia Gaza,

Elbasyouni era îngrijorat de părinții săi, Mohammed și Alja, care locuiesc în Germania, și erau în vizită în patria lor natală, la Beit Hanoun.

„Părinții mei m-au sunat și mi-au spus că a avut loc un bombardament pe strada lor”, a descris Elbasyouni situația dramatică. „Am pierdut legătura după aceea”, a adăugat inginerul.

It has been 4 days since I last spoke with my parents. Now this what I hear “We lost communication with Gaza, May God Protect it People” pic.twitter.com/dB1veOn9Ko

În săptămânile care au urmat, Israelul a întrerupt în mare măsură aprovizionarea cu alimente, combustibil, electricitate și apă și a lansat recent o ofensivă terestră în nordul Fâșiei Gaza, având loc lupte grele în Beit Hanoun.

În primele zile ale ofensivei, părinții lui Elbasyouni au părăsit orașul și, alături de alte zeci de persoane, s-au refugiat într-o clinică medicală din Gaza City, fondată și în continuare deținută de tatăl său, chirurg de profesie.

10 dintre acești oameni au respectat ordinul de evacuare și au plecat, „doar pentru a fi loviți de bombardamentele israeliene“, a scris Elbasyouni, pe X, fostul Twitter, pe 15 noiembrie, fără să mai ofere actualizări.

My parents are in Gaza, and it’s heart-wrenching. They hold German citizenship, but that doesn’t change the fact that they’re trapped with no access to water, power, or food. They were forced to leave Beit Hanoun due to the threat of bombs, and now they’re in Gaza City, facing…