În Europa lovită puternic de al doilea val pandemic, specialiștii caută soluții pentru stoparea răspândirii SARS-CoV-2 sau măcar încetinirea ritmului de infectare, iar britanicii cred că o carantină de 14 zile ar duce la rezultatul dorit.

Concluzia a venit după modelarea matematică a evoluției noului coronavirus în sezonul rece, care a arătat că lockdown-ul ar duce la scăderea mortalității din cauza COVID cu minimum 29% și maximum 49%, în funcție de rata de infectare din momentul instituirii carantinei.

O carantină care ar trebui impusă, ideal, luna aceasta ori cel mai târziu în timpul sărbătorilor de iarnă.

“Simulările arată că o perioadă de două săptămâni de carantină duce la un declin semnificativ în raportarea de noi cazuri, cu o scădere similară a persoanelor spitalizate și a deceselor înregistrate. Asta ar permite spitalelor să-și revină și să poată continua lupta cu COVID pe toată perioada iernii”, susțin cercetătorii britanici, printre care se numără prof. Graham Medley de la London School of Hygiene and Tropical Medicine și prof. Matt Keeling și dr Mike Tildesley de la University of Warwick.

Studiul, încă nepublicat, a fost înaintat consilierilor științifici ai guvernului britanic, care-l văd, la rândul lor, ca pe o modalitate de a câștiga timp în lupta cu pandemia.

Guvernul de la Londra îl păstrează însă ca variantă de rezervă, premierul Boris Johnson aplicând, deocamdată, restricțiile gradual, în trei trepte, și evitând să vorbească despre un nou lockdown, care presupune “un cost economic și social uriaș”.

