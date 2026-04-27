Potrivit companiei, instalațiile de producere a agentului termic vor fi oprite complet începând cu 3 mai, ora 22.00. Reluarea furnizării apei calde se va face treptat, după finalizarea intervențiilor.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și asigurăm că echipele noastre vor face tot posibilul pentru remedierea rapidă a situației”, au transmis reprezentanții Termocentrale Constanța.

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot contacta Dispeceratul Termocentrale Constanța, disponibil nonstop, la numărul 0241 585 300. De asemenea, Termoficare Constanța, responsabilă de distribuția agentului termic către consumatori, a fost informată despre programul de oprire.

Termocentrale Constanța este principalul producător de energie termică din oraș, furnizând căldură și apă caldă pentru sistemul centralizat, în timp ce Termoficare Constanța administrează rețeaua și relația cu abonații.

