Municipiul Iași ar putea rămâne fără căldură după 14 februarie

Ordonanța „trenuleț” îi afectează pe angajații de la CET, care sunt hotărâți să oprească activitatea în cazul în care nu le vor fi rezolvate problemele. Aceștia au depus un memoriu și așteaptă un răspuns favorabil. În caz contrar, vor intra în grevă, iar furnizarea căldurii ar putea fi oprită după 14 februarie 2025.

În Iași, peste 23.000 de locuințe sunt racordate la sistemul centralizat.

„Din cauza ordonanței trenuleț, angajații noștri riscă să își piardă toate drepturile pe care le-au negociat cu angajatorul, iar acest lucru este inacceptabil. Noi suntem alături de toți angajații și am trimis către Primăria Iași un memoriu pentru a-l înainta către Guvern. Deocamdată, nu am primit niciun răspuns, dar așteptăm. Dacă pe data de 14 februarie, când primim salariile, lipsește chiar și un leu din dreptul nostru, atunci vom sista activitatea în ceea privește furnizarea de căldură și intrăm în grevă. Suntem pregătiți să luăm această decizie. Noi nu putem lucra și pe ture de noapte, și în weekend fără să avem beneficii. Așa ceva nu este corect. Este o problemă extrem de serioasă. Noi am discutat și asta este singura soluție, trebuie să ne apărăm drepturile, altfel vom avea de pierdut”, a transmis Sorin Turcu, președintele Sindicatului Energia 2013 Iași.

Lipsă de personal

Lipsa de personal este o altă problemă în acest domeniu, deoarece nu se găsesc angajați pentru posturi-cheie. În aceste condiții, compania se bazează, în continuare, pe persoane care au ieșit la pensie.

„În momentul de față, au mai rămas 291 de angajați la Termo Service, după ce mai mulți angajați s-au pensionat. Avem 61 de angajați care au primit deciziile de pensionare, însă încă lucrează, deoarece sunt în puncte-cheie, producție, electricieni care sunt indispensabili pentru activitatea noastră. Fără ei, nu putem face nimic. Din păcate, nu găsim înlocuitori, este o problemă serioasă cu care ne confruntăm. Din acest punct de vedere, nu știm cum vor evolua lucrurile și dacă vom găsi personal, însă facem tot posibilul ca să acoperim posturile importante”, a mai precizat Sorin Turcu.

