Detalii despre Programul Rabla

Abia apoi pot fi lansate noile scheme de finanțare, a afirmat Diana Buzoianu la TVR Info. Ea a adăugat că va fi lansat și un proiect pe zona de baterii.

„Noi am trimis un draft de buget către Ministerul Finanțelor care cuprinde scenariul pe care noi l-am propus și un proiect pentru Rabla și banii necesari pentru un proiect lansat anul acesta pe zona de baterii. Deci nu fotovoltaice, baterii, stocare. Așteptăm să vedem un punct de vedere de la Ministerul Finanțelor ca să putem debloca, să vedem care este suma maximală pe care o poate aloca Ministerul Finanțelor și să putem începe aceste proiecte care sunt importante”, a spus Diana Buzoianu.

De asemenea, întârzierea aprobării bugetului Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) afectează și proiecte deja începute.

„Noi avem toate echipele tehnice care sunt dispuse să meargă în orice zi să discute și ne-am arătat disponibilitatea să mergem să avem această discuție pe bugetul AFM. Eu sper să nu mai dureze foarte mult, nu de alta, dar de bugetul AFM sunt legate inclusiv proiectele de care vorbeam mai devreme, mutate de pe PNRR, pe AFM, care sunt șantiere deschise, care de șase – șapte luni de zile n-au mai putut să fie plătite, pentru că nu puteau să fie plătite până nu era aprobat bugetul AFM. Șantiere deschise pe care noi trebuie să le susținem cu banii necesari, ca să fie și finalizate proiectele. Avem nevoie de aceste proiecte”, a explicat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Dacia cere lansarea programului

De asemenea, Dacia a avertizat că lipsa programului Rabla în 2026 afectează grav piața auto din România.

Șeful Dacia în România, Mihai Bordeanu, a subliniat impactul direct al lipsei programului Rabla asupra comenzilor, pe lângă criza politică și economică din România.

„Mai avem ceva ce știți cu toții foarte bine… programul Rabla. Programul Rabla există de 20 de ani. În trecut aveam comenzi în cadrul acestui program încă din februarie. Anul acesta nu avem. Pentru că anul acesta nu avem nicio idee dacă programul va mai fi lansat”,a precizat acesta.

El a explicat că Dacia este mai expusă decât alte mărci la lipsa stimulentelor: „Suntem mult mai afectați de lipsa programului Rabla decât orice altă marcă, deoarece acesta reprezintă o poartă de acces către mobilitate”.

Potrivit datelor prezentate de economica.net, în primele luni din 2026, vânzările Dacia au înregistrat un recul semnificativ pe piața locală, inclusiv la fabrica de la Mioveni, unde dependența de piața internă rămâne ridicată. Mai exact, în primul trimestru din 2026, au fost înregistrate în România 4.983 de autoturisme Dacia, mult sub rezultatele din anii anteriori.

