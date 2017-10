O femeie din Vaslui folosește rețelele de socializare pentru a publica anunțuri desppre locuri de muncă în cluburi de noapte. Supranumită „diva de la Murgeni”, Gina Felea vrea să atragă fete dornice să aibă o „muncă ușoară și în același timp distractivă” în cluburile sale de noapte din Italia. Totodată, le garantează tinerelor să pot îmbogăți îm „maxim” 24 de luni, fără să se dezbrace.

Gina Felea le explică tinerelor interesate cât de ușoară este munca într-un club de noapte.

Potrivit vremeanoua.ro, Gina Felea le oferă și sfaturi celor care vor să lucreze ca animatoare sau dansatoare începătoare.

Tânăra susține că a fost damă de companie în Italia și spune că tinerele au nevoie de o perioadă de adaptare.

Totodată, Gina Felea pare a „creiona” fișa postului pentru tinerele care vor să lucreze în cluburile de noapte.

Tânăra din Vaslui a povestit că a avut o copilărie modestă și, după ce a terminat liceul, s-a angajat ca barmaniță în Brașov. Deși visa să ajungă medic veterinar, n-a refuzat propunerea de a lucra ca damă de companie în Italia.

„Puteam să devin medic veterinar, fără examen, cu drept de bursă. Am fost la olimpiadă. Nu aveam bani să merg la Iași, la facultate, trebuia să îmi iau chirie. Nu am putut să mă angajez, m-am înscris la o școală de asistente, nu am vrut să fiu o povară pentru nimeni. (…) Am lucrat o perioadă în Brașov, ca barmaniță. Patronul a vrut să îmi facă o «surpriză», dar am reușit să scap. Apoi a venit cineva la mine și mi-a spus că prietena lui este impresară și că trimite fete în Italia. Am ajuns în Italia si am fost damă de companie. Am plecat la 18 ani, de atunci nu m-am mai întors. Nu îmi place aici, oamenii sunt răi. Nu vreau să critic România, e țara mea… adevărul doare. În Italia am primit mult ajutor. Am putut să împrumut 180.000 de euro de la bancă, lucrez legal”, a spus Gina.