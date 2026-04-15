Cele mai căutate joburi în România

Cele mai multe locuri de muncă disponibile sunt pentru poziții care nu necesită studii superioare sau experiență vastă, potrivit ANOFM. Printre cele mai căutate se numără:

conducător auto transport rutier – 2.724 de posturi

curier – 2.279 de posturi

muncitor necalificat în construcții – 2.219 de posturi

lucrător comercial – 1.639 de posturi

manipulant mărfuri – 1.487 de posturi

agent de securitate – 1.225 de posturi

ajutor bucătar – 1.005 posturi

De asemenea, există cerere și pentru muncitori în producție, bucătărie sau asamblare.

Cele mai multe joburi, pentru persoane fără studii

Datele arată că peste 18.700 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare și gimnaziale.

În același timp:

6.488 de posturi sunt pentru persoane cu studii profesionale

5.355 pentru cei cu studii liceale sau postliceale

2.010 locuri de muncă sunt pentru persoane cu studii superioare

Pentru absolvenții de facultate sunt disponibile joburi precum inginer, economist, manager sau programator.

În total, sunt disponibile 32.624 de locuri de muncă la nivel național.

Harta locurilor de munca disponibile la nivel national – ANOFM, aprilie 2026 Foto: ANOFM

Oferte de muncă în străinătate, pentru români

În același timp, românii care vor să lucreze în străinătate au la dispoziție și 179 de posturi în Spațiul Economic European (SEE), prin intermediul rețelei EURES România.

Cele mai multe oferte sunt în:

Danemarca – 76 de posturi (în ferme, industrie și automatizări)

Norvegia – 45 de posturi (în industria de prelucrare a somonului)

Italia – 15 posturi (șoferi de autobuz)

Germania – 12 posturi (producție și agricultură)

Olanda – 11 posturi (mecanic, inspector veterinar)

Estonia – 10 posturi (betonist)

De asemenea, există câte cinci locuri de muncă în Polonia (șofer camion C+E; tinichigiu acoperiș) și

Irlanda – 5 locuri de muncă pentru îngrijitor persoane.

Persoanele care caută un loc de muncă pot consulta toate ofertele disponibile pe site-ul ANOFM sau se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din zona de domiciliu.

