Situația actuală în centrul Los Angelesului

Conform investigației realizate de New York Post, există peste 100 de spații comerciale goale în zona istorică a orașului. Clădirile Art Deco și marile afișe ale teatrelor încă domină peisajul urban, însă acum sunt înconjurate de ferestre sparte, vitrine baricadate și grupuri de oameni fără adăpost care consumă droguri la vedere.

Rata de neocupare a spațiilor comerciale a atins un nivel îngrijorător, depășind chiar și situația din Detroit. Aproximativ o treime din spațiile destinate afacerilor sunt goale, conform datelor furnizate de firma de cercetare Avison Young.

Cauzele declinului

Mai mulți factori au contribuit la această situație:

Criminalitatea în creștere Chiriile exorbitante Scăderea numărului de vizitatori în centrul orașului

Chiar și afacerile bine stabilite se confruntă cu dificultăți majore. Cole’s French Dip, cel mai vechi restaurant din Los Angeles, a anunțat recent închiderea sa iminentă, declarând: „Multe restaurante independente istorice se luptă cu aceste probleme și au închis deja, iar cele rămase luptă pentru supraviețuire”.

Nu doar afacerile locale sunt afectate. Lanțurile comerciale mari au început să își închidă locațiile din centrul orașului într-un ritm alarmant:

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Macy’s și-a închis magazinul la începutul anului

Vans, Theory, Paul Smith și Acne au părăsit zona

Starbucks a închis unul dintre magazinele sale, invocând motive de siguranță

Magazinul Adidas rămâne închis după ce a fost jefuit în timpul unor proteste recente

Impactul asupra comunității locale

Locuitorii și proprietarii de afaceri din zonă descriu o schimbare dramatică a atmosferei. Un frizer local, care a dorit să rămână anonim, a declarat: „Totul este diferit acum. Înainte, oamenii petreceau pe stradă. Studenții veneau de la facultăți. Se tundeau și ieșeau să se distreze.”

Situația actuală contrastează puternic cu perioada de înflorire pe care centrul Los Angelesului a cunoscut-o între 2015 și 2020. Istoricul William Deverell, autorul cărții „Whitewashed Adobe: The Rise of Los Angeles”, descrie acea perioadă ca fiind plină de energie și reamenajare în Arts District și Historic Core.

Impactul pandemiei

Pandemia de COVID-19 a reprezentat un punct de cotitură pentru centrul orașului. Restricțiile impuse au redus drastic numărul de vizitatori, iar protestele Black Lives Matter au dus la distrugerea și jefuirea multor magazine și restaurante. Multe afaceri nu s-au mai redeschis sau au dat faliment în decursul anului respectiv.

Recomandări Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

În prezent, numeroase afaceri își acoperă ferestrele cu scânduri ca măsură de precauție standard. Chiar și clădiri emblematice, precum fostul sediu al Los Angeles Times și hotelul Morrison, au devenit simboluri ale declinului.

Criminalitatea și siguranța publică

Deși criminalitatea violentă a scăzut, în general, în Los Angeles, centrul orașului pare să fie o excepție. Behzad, proprietarul magazinului de bijuterii Benny Jewelry de pe Broadway, a declarat: „Aici s-a produs o schimbare de 180 de grade”, adăugând că a fost amenințat cu arma de două ori în ultimii ani.

Chiriile excesive

Pe lângă problemele de siguranță, chiriile exorbitante reprezintă o altă provocare majoră pentru afacerile din zonă. Conform datelor Avison Young, chiria comercială în centrul orașului a atins un nivel record în acest an, întreprinderile plătind aproape 50 de dolari pe metru pătrat doar pentru spații de birouri.

Michael Backlinder, proprietarul unei cafenele locale, consideră că „proprietarii au nevoie de chirii mai mici, în loc să păstreze spațiile goale. Proprietarii trebuie să înțeleagă că nu stau pe o mină de aur” .

În ciuda situației dificile, există și câteva semne încurajatoare. Conform DTLA Alliance, rata de ocupare a apartamentelor este în prezent de aproximativ 90%, mai mare decât înainte de pandemie. Unii rezidenți, precum Glen Proctor, care s-a mutat recent din New York, apreciază aspectele pozitive ale vieții în centrul Los Angelesului.

Recomandări Trump îi cere lui Zelenski să renunțe la Crimeea și să nu adere niciodată la NATO, dacă vrea pace

„Viața noastră din New York este mult mai relaxată”, a declarat Proctor. „Poate deveni nebună cu oamenii fără adăpost din jur, dar ai mult mai mult spațiu pentru ceva pentru care ai plăti mult mai mult în Hollywood.”

Michael Backlinder crede că centrul orașului are potențialul de a-și recăpăta gloria, dar acest lucru necesită o abordare diferită: „După pandemie, au apărut companii și magazine de lux. Oamenii cumpără produsele de lux online. Avem nevoie de proprietari care să revitalizeze străzile și să investească în servicii pentru oamenii care locuiesc aici.”

Vezi Rezultate BAC 2025, sesiunea de toamnă, note publicate de edu.ro!