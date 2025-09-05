Al treilea cel mai mare premiu din istoria loteriei americane

Jucătorii Powerball au șansa de a câștiga sute de milioane de dolari în această săptămână. După ce niciun câștigător nu a fost declarat la tragerea de miercuri, premiul cel mare de 1,7 miliarde de dolari a fost reportat pentru sâmbătă. Valoarea în numerar este estimată la 770,3 milioane de dolari înainte de deducerea taxelor.

Premiul din 6 septembrie este al treilea ca mărime atât în istoria Powerball, cât și în istoria loteriei din SUA. Acesta este depășit doar de recordul de 2,04 miliarde de dolari câștigat la Powerball în 2022 și de premiul de 1,765 miliarde de dolari câștigat în 2023.

A 42-a extragere consecutivă fără un câștigător

Tragerea de sâmbătă va marca și cea de-a 42-a extragere consecutivă fără un câștigător al marelui premiu, de când acesta a fost câștigat ultima dată în California, în mai. Această serie stabilește un nou record Powerball pentru cea mai lungă perioadă de extrageri consecutive fără un câștig al jackpot-ului.

Din păcate, șansele de a câștiga jackpot-ul sunt destul de mici. Conform presei americane, șansele de câștig sunt de 1 la 292,2 milioane.

Ce este Powerball?

Powerball este unul dintre cele mai mari jocuri de loterie multi-statale din SUA. Se joacă în 45 de state, Washington D.C., Puerto Rico și Insulele Virgine Americane. Un bilet costă 2 dolari.

David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”
Recomandări
David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Jucătorii selectează cinci numere de la 1 la 69, plus un număr separat „Powerball” de la 1 la 26. Extragerile au loc de trei ori pe săptămână. Jackpot-urile încep de la 20 de milioane de dolari și cresc în funcție de vânzările de bilete și reportări atunci când nimeni nu potrivește toate cele șase numere.

Powerball se remarcă prin premiile sale mari la jackpot, care încep de la sume de ordinul zecilor de milioane de dolari și pot ajunge la sute de milioane sau chiar miliarde. Extragerea numelor câștigătoare are loc de două ori pe săptămână, miercurea și sâmbăta, într-un studio special din Florida.

Cât costă participarea la Powerball

Participarea costă de regulă 2 dolari per variantă, cu opțiunea Power Play pentru mărirea premiilor mici. Câștigătorii pot alege între plata în tranșe anuale pe 30 de ani sau o sumă forfetară mai mică plătită o singură dată.

Este cunoscută pentru extrageri cu recorduri uriașe, cum ar fi jackpot-ul de 590,5 milioane de dolari câștigat în 2013 și chiar mai mare.

Cele mai mari premii câștigate la Powerball

Cele mai mari premii din istoria Powerball sunt:

Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție
Recomandări
Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

Aceste premii pot fi ridicate fie sub formă de plată eșalonată pe 30 de ani, fie ca sumă forfetară mai mică, plătită integral. Powerball este renumit pentru aceste jackpoturi uriașe, care atrag mulți jucători datorită sumelor record oferite.

Cel mai mare premiu câștigat la Loto în România

Cel mai mare premiu câștigat la loteria română, în special la jocul Loto 6/49, a fost de 50.096.011,76 lei (peste 10,10 milioane de euro), câștigat la extragerea din 25 iunie 2023. Biletul norocos a fost achiziționat în București, Sector 6. Acesta este considerat cel mai mare premiu din istoria acestui joc din România.

Anterior, cel mai mare premiu la Loto 6/49 fusese de aproximativ 49 de milioane de lei, câștigat în 2013, echivalentul a circa 11 milioane de euro.

