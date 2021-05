Peste 2,7 milioane de oameni s-au înscris pentru a câștiga premiul de 1 milion de dolari . De asemenea, peste 100.000 de tineri rezidenți s-au înscris pentru bursa completă de patru ani la una dintre universitățile de stat din Ohio, altă secțiune a loteriei.

Câștigătoarea marelui premiu este Abbigail Bugenske, 31 de ani, inginer de aviație care locuiește într-o suburbie a orașului Cincinnati.

Tânărul Joseph Costello a câștigat o bursă universitară completă.

„Felicitări pentru Abbigail și Joseph”, a scris guvernatorul Mike DeWine pe Twitter.

? Congratulations to Abbigail and Joseph! ?



The next #OhioVaxAMillion drawing will take place one week from today. Vaccinated Ohioans who haven't yet entered to win can sign up at https://t.co/Svppf9uA8O pic.twitter.com/HjLnszY2ls — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) May 26, 2021

Următorii câștigători vor fi extrași săptămâna viitoare.

Guvernatorul republican Mike DeWine a lansat loteria specială pe 12 mai. „În perioada 14 mai-19 mai comparativ cu 7 mai până pe 12 mai, vaccinările din Ohio au crescut cu 94% în rândul celor cu vârste între 16 și 17 ani, 46% în rândul celor cu vârsta între 18 și 19 ani și 55% printre cei între 20 și 49 de ani”, a explicat el.

Ohio are o populație de puțin sub 12 milioane de locuitori. 5,23 milioane de persoane, aproximativ 45%, au primit cel puțin prima doză, după cum arată datele oficiale. Statul este cu mult sub cota națională de puțin sub 62%.

În timp ce administrația Biden a lăudat inițiativa, Emilia Strong Sykes, principalul legislator democrat din Ohio, a numit-o „o utilizare abuzivă a banilor”.

Cu toate acestea, loteria de stimulare a vaccinării s-a răspândit în New York, Maryland, Oregon și Colorado.

Foto: Linkedin Abbigail Bugenske

